В Якутии посадили педофила, который изнасиловал незнакомого мальчика рядом со спящим отцом

Фото: СК Якутии

В Якутии вынесли приговор 33-летнему педофилу, жертвой которого стал 10-летний мальчик. Преступление он совершил в одном из сел Сунтарского района в августе прошлого года. Тогда пьяный мужчина вломился в чужой дом, где в этот момент спали мальчик и его отец.

Мужчина успел совершить «иные действия сексуального характера» в отношении мальчика. Однако ребенок позвал на помощь отца из соседней комнаты: тот спугнул насильника и незваный гость бросился наутек.

Отец мальчика успел запомнить приметы насильника, и вскоре того задержали правоохранительные органы. На допросе мужчина пытался увиливать, однако следователи доказали его вину и представили улики на суде.

Суд вынес насильнику суровый приговор: по статьям о насильственных действиях и незаконном проникновении в жилище семейства мужчину осудили на 13,5 лет. Ребенку же потребовалась помощь Мобильной кризисной службы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.