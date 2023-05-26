Врача-педофила из Среднеколымского района Якутии взяли под стражу

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии
В Среднеколымском районе взят под стражу мужчина, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности малолетней девочки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.
Напомним, ранее сообщалось, что 41-летний заместитель главного врача по лечебной работе в Среднеколымской районной больнице Василий С. увез девятилетнюю девочку к себе домой и там надругался над нею. Примечательно, что ранее врач уже отсидел срок за насилие над ребенком, а потом вновь вернулся к медицине.
Сейчас ему предъявлено обвинение по пункту «а» ч.5 ст. 132 УК РФ. Это иные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, совершенные лицом с судимостью по «педофильской» статье.
По ходатайству следователя суд в отношении мужчины избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. С ним проводятся следственные мероприятия.
Это второй случай выявления педофила в Якутии за одни сутки. Также ранее был задержан 42-летний охранник, в прямом эфире надругавшийся над двухлетней девочкой, а также показавший гениталии восьмилетнему мальчику.
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