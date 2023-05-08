ГоскомОБЖ Якутии: в двух селах Горного района наблюдается небольшой спад уровней воды

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

8 мая председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков провел брифинг о паводковой ситуации в Якутии, передает пресс-служба главы и правительства республики.

Он сообщил, что на утро этого дня на реке Лене нижняя кромка ледохода наблюдается в 25 км выше села Марково в 630 км от границы Якутии. За сутки ледоход продвинулся на 105 км.

Сложная ситуация сохраняется в селах Бясь-Кюель, Ерт и Магарас Горного района, где подтоплено 6 жилых и 6 многоквартирных домов, 45 дворовых территорий. Всего по родственникам отселены 70 граждан, из них 31 детей. От пункта временного размещения они отказались.

«В двух населенных пунктах Горного района за последние часы наблюдается небольшой спад уровней воды. Вместе с тем, в связи с большими запасами снега при повышении температуры продолжится поступление воды на малых реках Горного и Кобяйского улусов. Соответственно есть вероятность дальнейшего повышения уровней воды», — сообщил Дмитрий Лепчиков.

Также с 7 мая повысился уровень воды на малых реках в селах Бедимя и Хоробут Мегино-Кангаласского района. Здесь подтоплены 37 домовых территорий, в 4 жилых домах вода в погребах.

В ближайшие дни ожидается повышение воды на малых реках в селах Чагда и Ситта Кобяйского улуса с затоплением территории населенных пунктов.

7 мая были проведены неотложные работы на водохранилище Уолба Таттинского района, сооружение укрепили мешками с песком, привлечены 2 единицы техники и 12 человек. Сегодня наблюдается незначительная утечка воды. На дамбе установлено дежурство. Для снижения фильтрации сегодня планируется укрепить сооружение тентовым материалом.

Оперативные группы по рекам Лена, Алдан, Амга и Татта сегодня вылетели в зоны ответственности, привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.

На реке Нюя у гидропоста Комака — густой ледоход, уровень 495 см (+238 за 24 ч.).

На реке Олекма между гидропостами Куду-Кюель и Дикимдя идет густой ледоход.

На реке Тээнэ у села Тяня уровень 518 при критической 550 (+196 за сутки, - 6 за 2 ч.), перемычка ниже поста.

На реке Амга у гидропоста Буяга уровень 219 см (- 82 за 4 ч.), средний ледоход. У села Амга уровень 341 см при критической 925 (+115 за 24 ч), наблюдаются подвижки.

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