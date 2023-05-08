В Горном районе Якутии размыло автомобильные дороги

Фото: пресс-служба администрации Горного района

7 мая в Горном районе Якутии размыло участок на 10 км муниципальной автомобильной дороги Бердигестях — Дикимдя, сообщает пресс-служба администрации района.

Протяженность размыва составляет примерно 108 метров. Сейчас проезд до села Дикимдя закрыт.

Вода из рек продолжает активно прибывать, дорожная организация «Амгор» проводит восстановительные работы для обеспечения проезда.

«На большие места размыва выложены щебень и горелик. Проводятся работы по обеспечению работоспособности труб, в том числе пропарка и расчистка», — говорится в сообщении.

Кроме того, на федеральной автодороге «Вилюй» на 332 км размыло дорогу шириной 1,5 метров. Введено ограничение на проезд по автодороге ФАД «Вилюй».

Установлены запрещающие проезд знаки. Дежурит «Горный Автодор». Ведутся работы по восстановлению движения.

Отмечается, что в районе усилен контроль за местами потенциальных подтоплений, сформированы подразделения оперативного реагирования для ликвидации последствий половодья. Дежурство проводится на круглосуточной основе.

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