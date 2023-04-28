«Он просил помощи, а люди проходили мимо». Семья порезанного мужчины в Мирном боится мести друзей агрессора

Пострадавший Уланбек Арстанов с семьей. Фото: соцсети

В Якутии 24 апреля в городе Мирном произошла жестокая поножовщина, в ходе которой 41-летний Уланбек Арстанов получил множество ранений и был госпитализирован в реанимацию. Видео можно посмотреть здесь.

Журналистам удалось восстановить ход событий, которые привели к такой кровавой развязке.

Конфликт начался давно

Как пишет издание «Якутск вечерний», сам конфликт начался уже давно. Местные хулиганы донимали нерусского паренька, а один из агрессоров разгуливал с бритой головой, массивных ботинках и с черепами на одежде.

В понедельник он избил свою жертву и залил его лицо перцовым газом. За паренька вступился его друг, а позже хулиганы подкараулили его самого в подъезде, и точно также избили и залили перцовкой.

Когда избитый зашел к себе домой, его отец спал дома, но услышав крики жены, мужчина сразу же бросился на улицу, даже не одевшись. Но малолетние преступники не испугались, а сами накинулись на него. Более того, один из них достал нож-мачете и начал резать мужчину.

«Просил прохожих вызвать скорую, но они проходили мимо»

— Они его обрызгали перцовым баллончиком. Их было двое. Когда мы смотрели по видеозаписям, где все было, люди проезжали мимо на автомобилях. <...> Скорую не вызывали, хотя мимо проходили люди, никто не помог. Отец, когда шел, руками глаза закрыл из-за перцовки, он был весь в крови. Просил у прохожих: «Вызовите скорую». Но никто не ответил, все проходили, — рассказал сын пострадавшего телеканалу РЕН-ТВ.

По его словам, сейчас он переживает и боится за здоровье отца.

— Переживания — в первую очередь страх за отца. Все надеемся, что все будет хорошо. Сейчас боимся малейших шорохов со стороны подъезда и того, что мстить будут, — не скрывает опасения подросток.

Нападавших было двое. По официальной версии, смертельную агрессию проявил лишь один из них — 17-летний студент-первокурсник местного колледжа. Его задержали первым. Второго нападавшего задержали спустя какое-то время. Сейчас они находятся в СИЗО.

В соцсетях появились фотографии напавшего подростка с совсем не детской внешностью. Комментаторы предположили, что он принадлежит к группировке скинхедов или других националистов — из-за бритой головы и символики с черепами на одежде. Также в соцсетях гуляют ролики, предположительно сделанные этим парнем: на них подросток позирует с ножом.

В итоге у пострадавшего восемь колото-резаных ранений, операция по спасению жизни длилась пять часов. Ему сделали уже девять переливаний крови, мирнинцы массово сдают для него кровь. Мужчина находится в сознании.

41-летний Уланбек Арстанов работает шахтером, его супруга Зарина — в салоне красоты. Пара вместе 18 лет, они растят пятерых детей.

Как пишет «Якутск вечерний», директор Регионального технического колледжа, где учится нападавший, отказался комментировать инцидент, добавив, что им нужно ситуацию «спустить на тормозах» из-за угрозы межнациональных беспорядков. В полиции Мирнинского района и Следкоме Якутии также от официальных комментариев воздерживаются.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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