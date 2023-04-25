«Похож на скинхеда»: жители Якутии обсуждают внешность 17-летнего подростка, который напал на ребенка и порезал ножом его отца

Фото и видео: t.me/djiikeytop

В сеть попало видео вчерашней разборки в Мирном. Напомним, там порезали ножом 41-летнего мужчину: по предварительным данным, он вступился за своего сына, которого старшеклассники избили и облили перцовым баллончиком. Мужчину пырнул ножом 17-летний студент, которого позднее задержали полицейские.

На видео видно что мужчина, почему-то полураздетый, гонится за двумя подростками. В какой-то момент они разворачиваются, сбивают преследователя с ног и начинают пинать его. Один из них рубит мужчину каким-то крупным холодным оружием, смахивающим на мачете.

Очевидцы рассказывают, что причиной поножовщины и впрямь стали издевательства «старших» над малолетним сыном мужчины. Мальчик «забил им стрелку», куда и пришел со своим отцом. В свою очередь, подростки на встречу явились с оружием.

Мужчина получил серьезные раны, к моменту приезда скорой он был весь в крови. Сейчас якутянин находится в больнице в тяжелом состоянии. В сети жителей Мирного просят помочь со сдачей крови – сообщается, что пострадавшему провели 9 сеансов переливания эритроцитарной массы и плазмы крови.

Предположительно, на фото изображен пострадавший мужчина. С этой фотографией распространяют объявление о сдаче крови

Что касается его обидчика, 17-летнего студента-первокурсника техникума, парень был задержан. В соцсетях появились фотографии подростка с совсем не детской внешностью. Комментаторы предположили, что он принадлежит к группировке скинхедов или других националистов – из-за бритой головы и символики с черепами на одежде. Также в соцсетях гуляют ролики, предположительно сделанные этим парнем: на них подросток позирует с ножом.

Полиция сразу заинтересовалась происшествием и направила на место следственно-оперативную группу. Студента-первокурсника задержали: на молодого человека завели уголовное дело по статье о покушении на убийство.

«Юноша доставлен в территориальное подразделение Следственного комитета, с ним работают следователи. Устанавливаются степень тяжести полученного мужчиной вреда, а также причины и мотивы произошедшего», – добавили в СК.

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