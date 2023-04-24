Полиция задержала студента-первокурсника, который порезал мужчину возле детсада в Мирном

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Полиция задержала 17-летнего якутянина, который порезал ножом 40-летнего мужчину. О конфликте «КП-Якутия» писала ранее: тогда сообщалось, что группа подростков напала на прохожего. Ранее они залили перцовым баллончиком малолетнего сына пострадавшего.

«Сегодня возле 14-го садика мужика порезали. Малолетки докопались до его сына, перцовым баллончиком в глаза пшикнули. Он пришел домой, рассказал, потом вышел этот мужик и догнал их. А они ему перцовым баллончиком в глаза и порезали», — рассказывал автор поста.

В МВД рассказали, что как только им поступило сообщение о потасовке, на место отправили следственно-оперативную группу. Драка произошла в районе дома 10 по улице Советской, рядом с детским садом.

«Предварительно установлено, что потерпевшему ножевые ранения нанес 17-летний студент 1 курса одного из образовательных учреждений. Он доставлен в отдел полиции. Собранные материалы направлены в следственный комитет», – сообщили в полиции.

Обновлено: по данным СК, на молодого человека завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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