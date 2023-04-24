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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 8:01

В Мирнинском районе Якутии возле детсада произошла поножовщина

На мужчину напали подростки с ножом
Мария МАКАРОВА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В соцсетях Якутии распространяется аудиосообщение о поножовщине, произошедшем в городе Мирный у детского сада №14.

«Сегодня возле 14-го садика мужика порезали. Малолетки докопались до его сына, перцовым баллончиком в глаза пшикнули. Он (сын — прим. ред.) пришел домой, рассказал, потом вышел этот мужик (отец — прим. ред.) и догнал их. А они ему перцовым баллончиком в глаза и порезали», — рассказывает автор сообщения.

В правоохранительных органах «КП-Якутии» подтвердили, что такой инцидент действительно произошел в городе Мирном. Сейчас полиция разбирается в произошедшем, проводится проверка.

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