«Исхудал и находится в стрессе». Что происходит с одиноким медвежонком, отловленным в Якутии

Фото: скриншот видео ЯСИА

Продолжаем следить за судьбой медвежонка – любителя куличей, которого обнаружили, а позже отловили на дороге в Томпонском районе республики возле поселка Джебарики-Хая. Медвежонок был совсем один, где его мама — неизвестно.

Видео как медвежонка кормили пасхальными куличами, вызвало большой интерес в СМИ и соцсетях. 20 апреля маленького топтыгина поймали опытные охотники и привезли в Якутск.

Видео как ловили косолапого можно посмотреть по этой ссылке.

Фото: скриншот видео ЯСИА

Ветеринары должны были его осмотреть и принять решение, выпускать его в естественную среду обитания или передать в пункт временной передержки для реабилитации.

Сейчас косолапый находится в пункте передержки охотхозяйства за городом. Там он содержится в вольере с тем, чтобы, придя в себя от пережитых испытаний и окрепнув, вернуться на волю.

Как сообщил специалист Департамента охотничьего хозяйства Минэкологии Якутии Владимир Решетников, состояние животного нормальное, но он сильно исхудал и находится в стрессе. Поэтому решено запретить съемки с ним, чтобы дать время прийти в себя. Сейчас ему рекомендовано усиленное питание и витаминные уколы.

Главное, чтобы он не привык к людям, иначе он не сможет самостоятельно жить на воле, а будет постоянно приходить к населенным пунктам или просить подаяние на дорогах, как прежде.

– В случае со взрослым зверем закон предписывает превентивный отстрел, но так как маленький детёныш опасности для людей не представляет, его было решено отловить, – говорит Решетников.

По его словам, встреча с человеком — большой стресс для диких животных. Косули, к примеру, в таких ситуациях нередко погибают от разрыва сердца. Несколько лет назад подобный случай был с лосем, который умер уже после доставки в зоопарк «Орто Дойду», не справившись со стрессом.

Еще раз напомним, что нельзя прикармливать диких животных, даже если они такие милые. Не забывайте, что скоро он вырастет и превратится в опасного зверя, который не будет бояться и сторониться людей. Однажды в деревню может заявиться большой голодный медведь и по праву, как он считает, потребует свою «мзду».

В Якутии уже были случаи, когда находили одиноких медвежат. Например, в сентябре 2017 года рыбаки Среднеколымского района Якутии случайно наткнулись на одинокого белого медвежонка. Экологи выдвинули версию, что его мать могла стать жертвой бурого собрата, и малыш остался сиротой. В дикой природе он бы не выжил, и его приютил Московский зоопарк.

Как выяснилось, найденышем оказалась юная самочка. С помощью интернет-голосования ей выбрали имя Аяна, что в переводе с якутского языка означает «дальняя дорога». За пределами Якутии хищнице дали второе имя – Умка. В апреле 2019 года медведица переехала в Нижний Новгород в рамках Программы опеки белых медведей в зоопарках России.

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