Подарки, достойные снежной королевы. Медведице Аяне подарили новые игрушки

Фото: зоопарк "Лимпопо" (Нижний Новгород)

Новой партией игрушек порадовали белую медведицу Умку-Аяну в Нижнем Новгороде. Для хищницы в неволе это важная веха для развития, сообщает зоопарк «Лимпопо».

Непростая судьба белого медвежонка-сироты из Якутии

В сентябре 2017 года рыбаки Среднеколымского района Якутии случайно наткнулись на одинокого белого медвежонка. Экологи выдвинули версию, что его мать могла стать жертвой бурого собрата, и малыш остался сиротой. В дикой природе он бы не выжил, и его приютил Московский зоопарк.

Как выяснилось, найденышем оказалась юная самочка. С помощью интернет-голосования ей выбрали имя Аяна, что в переводе с якутского языка означает «дальняя дорога». За пределами Якутии хищнице дали второе имя – Умка. В апреле 2019 года медведица переехала в Нижний Новгород в рамках Программы опеки белых медведей в зоопарках России.

Искать пропитание и бороться за выживание Аяне больше не нужно, поэтому люди регулярно придумывают, как развлечь медведицу в неволе.

Фото: зоопарк "Лимпопо" (Нижний Новгород)

– Белый медведь — это хищник с высоким уровнем психики. Вот почему для хорошего самочувствия нужна не только физическая, но и умственная нагрузка. В естественных условиях обитания, где работает закон естественного отбора, и того, и другого медведю хватает. Именно такие «вызовы», пусть и искусственно, бросают Аяне сотрудники нашего зоопарка в рамках обогащения среды, – поясняют в «Лимпопо».

Каждая новая игрушка для нашей Аяны — это новая физическая и психологическая нагрузка, именно поэтому получает она их постоянно.

Подарки достойные снежной королевы

Пару лет назад белоснежной красавице уже привозили большой шар, гирлянду и бусы. Пока она забавлялась с ними, специалисты пристально следили за процессом, изучая ее поведение. Тут все как у людей: сначала бурный восторг и продолжительные игры, затем радость от новой вещицы сменяется будничным отношением, а спустя время и вовсе пропадает интерес. А кому понравится играть в одно и то же? Даже медведям становится скучно.

Все особенности поведения фиксируется в специальном журнале. Чтобы держать медведя в тонусе, игрушки регулярно модернизируют или заказывают новые. На днях в Нижний Новгород прибыли три новые конструкции: яркие бусы, белая льдина и игрушечная нерпа, которой белые медведи питаются в дикой природе.

Фото: зоопарк "Лимпопо" (Нижний Новгород)

– Подарки, достойные снежной королевы! Все игрушки выполнены из экологически чистых материалов и абсолютно безопасны для хищницы. При этом конструктивные особенности изделий обеспечивают их долговечность, устойчивость к механическим воздействиям, ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры, – отмечают в зоопарке.

В течение нескольких недель игрушки будут чередоваться между собой. Кроме того, для Аяны придумываться различные задания. Например, нерпу можно подвешивать горизонтально или вертикально как боксерскую грушу.

Игрушки изготовлены «Обществом дикой природы». После того, как белая медведица наиграется вдоволь, специалисты зоопарка «Лимпопо» вновь передадут свои наблюдения в эту организацию для разработки новых.

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