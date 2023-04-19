Любитель куличей. Одинокого медвежонка в Якутии отловит бригада охотников

Фото: SakhaDay

Департамент охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий принял решение отловить одинокого медвежонка в Томпонском районе. Об этом сообщает Минэкологии Якутии.

Ранее мы писали, что где-то около поселка Джебарики-Хая Томпонского района заметили потерявшегося медвежонка, где его мама — неизвестно.

Якутяне встретили его на дороге. Он был один. И совсем не боялся людей. Путники дали ему целый батон хлеба, яблок, очищенный банан. Но лакомке особо понравились пасхальные куличи. Он слопал их, сладко причмокивая губами. Видео можно посмотреть по этой ссылке.

После публикаций в СМИ, Минэкологии республики отправила бригаду опытных охотников из Якутска на отлов животного. Маленького топтыгина собираются сначала показать ветеринарам и оценить его физическое состояние. А потом уже принимать решение, выпускать его в естественную среду обитания или передать в пункт временной передержки для реабилитации.

Обновление. 20 апреля охотники поймали медвежонка, накормили его сгущенкой и отправили в Якутск на осмотр ветеринарам. После этого будет принято решение выпускать его в естественную среду обитания или передать в пункт временной передержки для реабилитации.

Еще раз напомним, что нельзя прикармливать диких животных, даже если они такие милые. Не забывайте, что скоро он вырастет и превратится в опасного зверя, который не будет бояться и сторониться людей. Однажды в деревню может заявиться большой голодный медведь и по праву, как он считает, потребует свою «мзду».

В Якутии уже были случаи, когда находили одиноких медвежат. Например, в сентябре 2017 года рыбаки Среднеколымского района Якутии случайно наткнулись на одинокого белого медвежонка. Экологи выдвинули версию, что его мать могла стать жертвой бурого собрата, и малыш остался сиротой. В дикой природе он бы не выжил, и его приютил Московский зоопарк.

Как выяснилось, найденышем оказалась юная самочка. С помощью интернет-голосования ей выбрали имя Аяна, что в переводе с якутского языка означает «дальняя дорога». За пределами Якутии хищнице дали второе имя – Умка. В апреле 2019 года медведица переехала в Нижний Новгород в рамках Программы опеки белых медведей в зоопарках России.

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