Якутяне встретили на дороге и накормили пасхальными куличами медвежонка без мамы

Фото: SakhaDay

Где-то около поселка Джебарики-Хая Томпонского района одиноко ходит-бродит маленький лапочка-медвежонок. Где его мама — неизвестно.

Якутяне встретили его на дороге. Он был один. И совсем не боялся людей. Видео прислали в телеграм-канал SakhaDay.

Путники дали ему целый батон хлеба, яблок, очищенный банан. Но лакомке особо понравились пасхальные куличи. Он слопал их, сладко причмокивая губами.

Следует отметить, что нельзя прикармливать диких животных, даже если они такие милые. Не забывайте, что скоро он вырастет и превратится в опасного зверя, который не будет бояться и сторониться людей. Однажды в деревню может заявиться большой голодный медведь и по праву, как он считает, потребует свою «мзду».

Обновление. Судьбой маленького топтыгина озаботилось региональное Минэкологии, которое отправило бригаду опытных охотников для отлова животного.

20 апреля охотники поймали медвежонка, накормили его сгущенкой и отправили в Якутск на осмотр ветеринарам. После этого будет принято решение выпускать его в естественную среду обитания или передать в пункт временной передержки для реабилитации.

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