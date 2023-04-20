«Дайте ему сгущенки». Как ловили одинокого медвежонка в Якутии

Фото: скриншот видео ЯСИА

«КП – Якутия» продолжает следить за судьбой медвежонка – любителя куличей, которого обнаружили на дороге в Томпонском районе республики.

Ранее мы писали, что потерявшегося медвежонка заметили где-то около поселка Джебарики-Хая, где его мама — неизвестно. Якутяне встретили его на дороге. Он был один. И совсем не боялся людей. Путники дали ему целый батон хлеба, яблок, очищенный банан. Но лакомке особо понравились пасхальные куличи.

Минэкологии республики приняло решение отловить животное и показать ветеринарам. Для этого 19 апреля в район выехала бригада опытных охотников из Якутска.

Сегодня стало известно, что топтыгин пойман и его везут в Якутск, где его осмотрят ветеринары и оценят физическое состояние. После этого будет принято решение выпускать его в естественную среду обитания или передать в пункт временной передержки для реабилитации.

Видео как ловили косолапого можно посмотреть по этой ссылке.

– Говорили, нога у него сломана. Да, что-то хромает. В город привезут, сразу в ветеринарию, там уже ждут, – комментирует мужчина за кадром.

Голодный медвежонок начинает атаковать машину, видимо, требуя подношение. Далее один из охотников пытается поймать его за холку, но медвежонок рычит и не дается.

Медвежонок решил, что с ним играют. Фото: скриншот видео ЯСИА

– О блин, нападает еще, – смеется автор видео.

Упирающегося косолапого, тем не менее, быстро ловят и засовывают в клетку.

Поймали и в клетку. Фото: скриншот видео ЯСИА

Чтобы успокоить испуганного зверя, ему дают банку сгущенного молока, которую он мгновенно хватает. Такого лакомства ему еще пробовать не доводилось.

О дальнейшей судьбе медвежонка мы расскажем в следующих публикациях.

Еще раз напомним, что нельзя прикармливать диких животных, даже если они такие милые. Не забывайте, что скоро он вырастет и превратится в опасного зверя, который не будет бояться и сторониться людей. Однажды в деревню может заявиться большой голодный медведь и по праву, как он считает, потребует свою «мзду».

В Якутии уже были случаи, когда находили одиноких медвежат. Например, в сентябре 2017 года рыбаки Среднеколымского района Якутии случайно наткнулись на одинокого белого медвежонка. Экологи выдвинули версию, что его мать могла стать жертвой бурого собрата, и малыш остался сиротой. В дикой природе он бы не выжил, и его приютил Московский зоопарк.

Как выяснилось, найденышем оказалась юная самочка. С помощью интернет-голосования ей выбрали имя Аяна, что в переводе с якутского языка означает «дальняя дорога». За пределами Якутии хищнице дали второе имя – Умка. В апреле 2019 года медведица переехала в Нижний Новгород в рамках Программы опеки белых медведей в зоопарках России.

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