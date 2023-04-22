«Не надо меня обманывать». Айсен Николаев отчитал мэра Якутска за кучи снега возле школ и детсадов

Айсен Николаев (слева), Григорьев (справа). Фото: скриншот видео главы Якутии

22 апреля во дворе школы №31 глава Якутии Айсен Николаев устроил «публичную порку» мэру Якутска Евгению Григорьеву. Данное видео руководитель республики выложил у себя в телеграм-канале.

Николаев отметил, что вчера руководство города отчиталось, что со всех образовательных учреждений города снег вывезен.

– Но мне написали с 31 школы с просьбой взять под контроль вывоз снега из территории школы. Сегодня по пути на работу решил проверить, как обстоят дела на самом деле. Посмотрел территории нескольких детских садов и школ – снег как лежал, так и лежит. Заехал и в саму 31 школу. Снег убирается силами родителей и работников школы, на заявки вывезти снег - реакции нет. И это в самом центре города, – возмущенно пишет глава региона.

«Это же позор, дети же учатся»

Он вызвал к школе первого вице-премьера Дмитрия Садовникова и мэра Евгения Григорьева, где публично стал распекать за плохо выполненную работу. Больше всего досталось Григорьеву.

– Вчера же отчитались, что снег вывезли с территорий всех школ. 31 школа, центр города, абсолютно новая школа. На Ильменской детские сады вообще снегом завалены. Что «Кэскил», что «Ивушка». Снега куча лежит, выше меня ростом. Женя, не надо меня обманывать, – выговаривал градоначальнику Николаев. Видео можно посмотреть по этой ссылке.

– По объемам, все которые были средства, уже давно закончились, – виновато пояснял Григорьев.

– Че у тебя, денег, что ли в бюджете нет. Снимайте с других статей. Я бюджеты все знаю, сейчас Жондорову (министр финансов Якутии – прим.ред) позвоню, он мне скажет, сколько у тебя на счете лежит. Как дети малые, – продолжал отчитывать Айсен Николаев.

– У нас с 5 апреля режим повышенной готовности.

– Повышенной это повышенной, а сейчас ЧС реально будем объявлять. Потому что уже серьезные проблемы начнутся. Мне дети написали с этой школы. По школам нужно в течение двух-трех дней все вычистить. Это же позор, дети же учатся

– Совершенно правильно говорите. Мы и так дальше будем неделю работать – состояние выровняется более-менее. До ЧС не доведем.

– Вы как-то посерьезнее отнеситесь к этому. А не говорите, что все хорошо. Если рекордный снег, надо рекордное количество машин ставить и вывозить все это. А не сопли жевать сидеть, – подытожил рассерженный Ил Дархан, поручив вести работу 24/7, увеличить количество сил и средств и решить проблему в ближайшие 2-3 дня.

Фото: пресс-служба АГиП Якутии

Работа в авральном режиме

Садовников также добавил, что ситуация в 10-й и 23-й школах обстоит не лучше. Он отметил хорошую работу по уборке в детском саду «Сардаана» на 203-м микрорайоне и в Саха политехническом лицее.

По словам первого зампреда, многие образовательные учреждения вывозят снег своими силами. Кто-то привлекает спонсоров. Еще помогают родительские комитеты и предприятия.

Напомним, что Садовников 20 апреля в мэрии Якутска высказал замечания по уборке снега талых вод не только Службе эксплуатации городского хозяйства, но и различным учреждениям и компаниям, которые не убрали снег на своей территории.

А также заявил, что совместно с городскими властями проведет объезд по школам и детсадам с проверкой, как убрали территорию.

В Якутске этой зимой выпало аномальное количество снега. По данным на 20 апреля, с октября вывезено 789 тысяч кубометров снега. Таких объемов не вывозили в Якутске никогда. За один март из города вывезли снега больше, чем, например, за всю зиму пять лет тому назад. Коммунальщики работают сейчас в авральном режиме, но их усилий явно недостаточно, чтобы привести город в порядок.

Сейчас вывоз снега и откачка талых вод продолжается в городе в усиленном режиме. В откачке задействовано порядка 60 ассенизаторов, в том числе 10 привлечены республиканскими ведомствами. Посмотреть где улицы убираются, а где нет, можно в нашем фоторепортаже.

Всего с 28 марта откачано свыше 16 тысяч кубов талых вод, из которых свыше четырех тысяч кубов только за последние сутки. Основной проблемой при этом остаются перепады температур. За ночь лотки успевают промерзать, и с утра рабочие возвращаются на места, чтобы вновь пропарить участки. Из 45 насосных станций запущены 12.

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