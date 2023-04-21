«Не затягивайте с лишними совещаниями». Служба эксплуатации городского хозяйства Якутска получила замечание за несвоевременную уборку снега

Фото: t.me/sadovnikovdd

20 апреля в мэрии Якутска подвели промежуточные итоги проделанной работы по вывозу снега и откачке талых вод в городе. Об этом первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников сообщил в своем официальном телеграм-канале.

На встрече Садовников сделал замечание Службе эксплуатации городского хозяйства в лице ее руководителя Владимира Аммосова.

«Сделано замечание МКУ „СЭГХ“. Да, снега действительно выпало много. Но, еще раз проехавшись по городу, убедился, что принимаемых мер недостаточно. Какую-то помощь, безусловно, оказали республиканские ведомства. Но большой динамики нет. А муниципальным учреждением, в свою очередь, не приложено усилий, чтобы изменить картину», — написал Садовников.

На самом совещании Дмитрий Садовников позволил себе более резкую критику в адрес СЭГХ. Видео можно посмотреть здесь.

— Сказали вам замечание, тут же устранили. Почему это происходит только после того, как озвучивается замечание? <...> Вы же все признаетесь, что снега много. И при этом каких-то кардинальных шагов, для того, чтобы изменить ситуацию, вы не делаете. На ходу решайте, и не затягивайте с какими-то лишними совещаниями, — подытожил вице-премьер.

Тем не менее, Садовников отметил, что в целом динамика по уборке талых вод неплохая, с самого начала откачано свыше 14 тысяч кубов, из которых более 2 тысяч только за последние сутки.

На уборку вод на помощь мэрии теперь привлечены и исполнительные органы власти. Дополнительно вышло 10 ассенизаторских машин. В общей сложности в откачке воды задействовано порядка 60 машин, на 21 апреля их должно стать еще больше.

Также Дмитрий Садовников высказал замечание учреждениям и компаниям, которые не убрали снег на своей территории, например, ПАО «ДЭК», Дворец спорта «50 лет Победы», Индустриальный колледж, компания «Саханефтегазсбыт». Талые воды окружают Спидцентр и Станцию скорой медицинской помощи.

По данным на 20 апреля, с октября вывезено 789 тысяч кубометров снега. Таких объемов не вывозили в Якутске никогда. За один аномальный месяц март из города вывезли снега больше, чем, например, за всю зиму пять лет тому назад, сообщили в Департаменте ЖКХ и энергетики столицы.

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