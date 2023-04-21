Попросил помощи у духов. Чиновник из Якутска, ответственный за уборку снега и луж, провел обряд с оладушками

Фото: Владимир АММОСОВ

Руководитель Службы эксплуатации городского хозяйства Якутска Владимир Аммосов опубликовал в своих соцсетях фотографию, на которой он выложил оладьи на землю, прося помощи у природы.

Выкладывание оладий и другого угощения на землю — это старинный якутский обряд, призванный задобрить духов местности, попросить у них помощи и удачи в делах.

Пользователи сети тут же предположили, что на этот шаг руководитель СЭГХ решился после отчитывания на совещании мэрии Якутска. Тогда первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников высказал замечания касательно неудовлетворительной работы службы по уборке снега и талых вод.

«Вы же все признаетесь, что снега много. И при этом каких-то кардинальных шагов, для того, чтобы изменить ситуацию, вы не делаете. На ходу решайте, и не затягивайте с какими-то лишними совещаниями», — сказал тогда вице-премьер.

Отметим, что в Якутске этой зимой выпало аномальное количество снега. По данным на 20 апреля, с октября вывезено 789 тысяч кубометров снега. Таких объемов не вывозили в Якутске никогда. За один март из города вывезли снега больше, чем, например, за всю зиму пять лет тому назад. Коммунальщики работают сейчас в авральном режиме, но их усилий явно недостаточно, чтобы привести город в порядок.

Возможно, Владимир Аммосов решил попросить благословения духов и по другому поводу — 21 апреля он подал документы для участия в праймериз «Единой России» в Якутскую городскую Думу.

«Этот год начался тоже не просто — небо закаляет нас. <...> Попросил у природы немного помощи с погодой — остальное дело техники!», — написал чиновник.

Предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатур в партии «Единая Россия» в народные депутаты Госсобрания Ил Тумэн седьмого созыва и в депутаты Якутской городской думы началось 8 марта и продлится до 27 апреля.

Стать кандидатом предварительного голосования может любой гражданин России старше 18 лет (и старше 21 года для выдвижения кандидатов в Госсобрание (Ил Тумэн) и в главы муниципальных районов). Выдвигаться могут как члены «Единой России», так и беспартийные граждане.

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