А кто еще не убрал? Фоторепортаж: как предприятия и организации Якутска справляются с уборкой своей территории

Фото: KP.RU

На вчерашнем совещании в мэрии Якутска первый зампред правительства Дмитрий Садовников высказал замечания по уборке снега талых вод не только Службе эксплуатации городского хозяйства, но и различным учреждениям и компаниям, которые не убрали снег на своей территории.

Редакция «КП-Якутия» решила проверить, как обстоят дела в центре города по состоянию на полдень 21 апреля. Результаты пока не совсем утешительные, смотрите фоторепортаж.

«Сахатранснефтегазсбыт»: наледи и талые воды. Фото: KP.RU

Гигантские лужи у Федеральной службы статистики. Фото: KP.RU

Дворец детства. Фото: KP.RU

Ужасно скользкие наледи у магазинов по проспекту. Фото: KP.RU

У «Почты России» лужи и наледи. Фото: KP.RU

Талые воды возле поликлиники №1. Фото: KP.RU

Затоплена скейт-площадка возле площадки Водяновой на Талом озере. Фото: KP.RU

Машины «подплывают» к Сбербанку на Чиряева. Фото: KP.RU

Возле Института водного транспорта. Фото: KP.RU

Поликлиника на Хабарова, 21. Фото: KP.RU

Однако среди всего этого разгула весенней стихии есть и островки чистоты и порядка. Давайте взглянем и на них.

Дом правительства №1. Фото: KP.RU

Возле «Сургутнефтегаза» сухо и чисто. Фото: KP.RU

LX Саха Центр. Фото: KP.RU

Мэрия Якутска. Фото: KP.RU

В мэрии Якутска отчитались о проделанной работе по пропуску талых вод по состоянию на 21 апреля.

За последние сутки с заниженных мест улично-дорожной сети вывезено более 4 тысяч кубических метров воды. На откачке задействовано 44 ассенизаторские машины, 131 мотопомпа и 84 электронасоса. Также значительно увеличены объемы по пропарке водоотводных лотков. На сегодняшний день пройдено почти 17 км.

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