«Такого быть не должно». Первый вице-премьер проверит чистоту территорий школ Якутска

Фото: KP.RU

Первый вице-премьер правительства Якутии Дмитрий Садовников заявил, что 22 апреля, во время объезда он лично проверит состояние территорий городских школ.

– Завтра на объезде проверю, в каком состоянии находятся территории школ. Сегодня по моему поручению уже проверили ряд образовательных учреждений. Картина оставляет желать лучшего. К завтрашнему дню такого быть не должно, – отметил он.

Он также призвал предприятия и учреждения Якутска произвести уборку снега и обеспечить откачку талых вод на своих территориях. Эти же рекомендации даны малому и среднему бизнесу.

Напомним, что Садовников 20 апреля в мэрии Якутска высказал замечания по уборке снега талых вод не только Службе эксплуатации городского хозяйства, но и различным учреждениям и компаниям, которые не убрали снег на своей территории.

Редакция «КП-Якутия» решила проверить, как обстоят дела в центре города по состоянию на полдень 21 апреля. Результаты пока не совсем утешительные, смотрите фоторепортаж.

Отметим, что в Якутске этой зимой выпало аномальное количество снега. По данным на 20 апреля, с октября вывезено 789 тысяч кубометров снега. Таких объемов не вывозили в Якутске никогда. За один март из города вывезли снега больше, чем, например, за всю зиму пять лет тому назад. Коммунальщики работают сейчас в авральном режиме, но их усилий явно недостаточно, чтобы привести город в порядок.

Сейчас вывоз снега и откачка талых вод продолжается в городе в усиленном режиме. В откачке задействовано порядка 60 ассенизаторов, в том числе 10 привлечены республиканскими ведомствами.

Всего с 28 марта откачано свыше 16 тысяч кубов талых вод, из которых свыше четырех тысяч кубов только за последние сутки. Основной проблемой при этом остаются перепады температур. За ночь лотки успевают промерзать, и с утра рабочие возвращаются на места, чтобы вновь пропарить участки. Из 45 насосных станций запущены 12.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не затягивайте с лишними совещаниями». Служба эксплуатации городского хозяйства Якутска получила замечание за несвоевременную уборку снега (подробнее)

А кто еще не убрал? Фоторепортаж: как предприятия и организации Якутска справляются с уборкой своей территории (подробнее)

Попросил помощи у духов. Чиновник из Якутска, ответственный за уборку снега и луж, провел обряд с оладушками (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.