В Якутске усилили меры по откачке воды

Фото: мэрия Якутска

В Якутске усиливают меры по откачке талых вод, сообщает городская мэрия. По данным властей, в работе в заниженных местах задействовано до 20 автомашин ежедневно, в Управах работают 14 ассенизаторских машин, 20 мотопомп и 6 насосов. Еще 111 мотопомп и 78 насосов задействовали управляющие компании.

«За последние сутки силами муниципального предприятия "Жилкомсервис" и подрядными организациями откачано 1 469 куб.м. талой воды. В общей сложности, ассенизаторскими машинами произведено 142 рейса», – сообщили в столичной администрации.

Больше всего воды сейчас вывезли с улиц Автодорожной, Кальвица, Дежнева, Пирогова и Дзержинского. Также в Якутске продолжаются работы по вывозу снега.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.