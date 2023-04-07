В нижегородском зоопарке «якутянку» Умку-Аяну познакомили с женихом Николаем

Фото: зоопарк «Лимпопо»

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» приступают к сведению новой пары белых медведей — медведицы Умки-Аяны и Николая.

Умка-Аяна живет в Нижегородском зоопарке с апреля 2019 года. Ее медвежонком-сиротой обнаружили в Среднеколымском районе Якутии в конце сентября 2017 года.

Николай же приехал в зоопарк из Москвы в конце 2021 года, чтобы образовать с Умкой-Аяной природную пару в рамках программы опеки белых медведей в зоопарках России.

Отмечается, что размножение животных в условиях неволи — это сложный и многоэтапный процесс. Медведи должны познакомиться друг с другом, привыкнуть к проживанию на одной территории, выстроить брачные отношения и много другое. За всем этим внимательно следят специалисты.

Фото: зоопарк «Лимпопо»

Поначалу вольеры обоих мишек разделяло защитное ограждение, поэтому они могли только только наблюдать друг за другом, время от времени обнюхиваться и привыкать к соседству.

На первое свидание Умки-Аяны и Николая приехали специалисты не только нижегородского, но и Московского зоопарка. Очная встреча хищников на одной территории прошла только спустя несколько месяцев.

«Главной задачей было понять, насколько лояльно хищники настроены по отношению друг у другу. Проявляют ли самец и самка в присутствии другу друга беспокойство, не наблюдаются ли в их поведении скрытая агрессия, попытки защиты своего пространства, подпускает ли самка к себе самца, а самец — самку», — пояснил гендиректор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Фото: зоопарк «Лимпопо»

Первая встреча Умки-Аяны и Николая продлилась всего несколько минут, это было сделано в целях безопасности. Со временем пребывание хищников на одной территории увеличилось до нескольких часов.

Сперва их общение носило чисто платонический характер, но как только Умка-Аяна достигла половой зрелости, настало время полноценного объединения хищников. Сейчас оба белых медведя могут беспрепятственно переходить из одного вольера в другой и проводить время вместе.

В зоопарке рассказали, что в природе в ходе брачного периода самка и самец могут преодолевать вместе солидные расстояния, таким образом знакомясь друг с другом.

Фото: зоопарк «Лимпопо»

«Самец при этом выступает в роли своеобразного преследователя и смиренно следует за самкой, куда бы та ни пошла. Самка же, подобно кокетливой даме, идет впереди самца, время от времени оборачивается и позволяет к себе приблизиться. Хищники обнюхивают другу друга, могут вставать на задние лапы, пофыркивать и даже открывать пасти, при этом не скаля зубы, что говорит об их романтическом настрое», — говорят специалисты.

Сейчас за поведением хищников ведутся постоянный контроль и видеонаблюдение при помощи 4 видеокамер с высоким разрешением и цветным изображением.

В зоопарке «Лимпопо» пока не спешат с прогнозами, появится ли у новообразовавшейся пары потомство, однако усилия специалистов дают надежду, что пара Умки-Аяны и Николая сложится, и в будущем хищники повысят генетическое разнообразие популяции медведей в зоопарках мира.

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