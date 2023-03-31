«Готова пересмотреть еще раз». Знаменитости – о вышедшем в прокат якутском фильме «Айта»

Фото: Кинопоиск

В кинотеатрах России стартовал триллер «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. «КП – Якутия» собрала отзывы известных деятелей, оценивших картину, основанную на реальных событиях.

Интервью с режиссером и автором сценария Степаном Бурнашевым о фильме читайте по ссылке.

До начала широкого проката по стране у ленты было несколько спецпоказов в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Екатеринбурге и Новосибирске. «Айту» уже посмотрели, к примеру, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Энберт и блогеры братья Андрей и Паша Лапушкины. Мы собрали впечатления и отзывы знаменитостей о новой якутской картине.

Сардана Авксентьева со съемочной командой фильма. Фото из соцсетей

Депутат Государственной Думы и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева:

– Рекомендую к просмотру Отличный триллер, драма и детектив. Многослойный фильм. Уверена, каждый найдёт свое.

Ирина Тома с режиссером Степаном Бурнашевым. Фото из соцсетей

Актриса Ирина Тома (“Экипаж”, “Тайны дворцовых переворотов”):

– Полный зал людей, аплодисменты, благодарности, обсуждение. Фильм держит до последнего момента! Атмосфера, музыка, визуал, актёры – все прекрасно. Я получила огромное удовольствие! Благодарю за возможность встретиться с режиссером и Степана Бурнашева за открытость, искренность и, конечно же, за крутое кино!

Надежда Ручка на спецпоказе "Айты" в Москве. Фото из соцсетей

Солистка группы Блестящие и большая поклонница кино Надежда Ручка:

– Ослепленность эмоциями и предрассудки, любовь и отсутствие доверия между детьми и родителями воплотились в серьезной социальной драме. Готова пересмотреть еще раз!

Влад Лисовец на спецпоказе фильма "АЙта" в Москве. Фото из соцсетей

Стилист Влад Лисовец:

– Непростая история и снята хорошо, хоть и настроение потом пришлось поднимать на техно-вечеринке, но фильм остался в голове, хоть и не всем, с кем смотрели, он зашёл. Я бы рекомендовал точно.

Варя Максима, Сардана Авксентьева и журналист Яна Угарова на спецпоказе "Айты". Фото из соцсетей

Певица Варя Максима:

– С самого начала фильм держит в напряжении. Сюжет крутится вокруг девочки Айты, и ты до конца не понимаешь, кто врет, а кто прав. Якутское кино, наконец-то, взрослеет. «Айта» – продукт абсолютно состоявшейся взрослой творческой команды. Начиная с темы, поднятой в фильме, на это тоже нужна смелость и трезвая оценка, заканчивая блестящей игрой актеров (здесь снимаю шляпу). Фильм-триггер, где у вас болит, то и отзовется. И поэтому очень рекомендую посмотреть всем, и взрослым, и молодому поколению.

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