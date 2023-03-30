«Якутия это не только про этнику». Режиссер Степан Бурнашев – о съемках фильма «Айта», широком прокате и шовинизме

Спецпоказ в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Фото Ксении Угольниковой и Александра Иваненко

О феномене якутского кино говорят уже несколько лет. Регулярно якутяне получают награды на фестивалях, но добиться широкого проката в России не удавалось до появления «Айты». Режиссер Степан Бурнашев рассказал «КП – Якутии» о съемках, кастинге и о нелегком пути регионального фильма в кинотеатры страны.

В числе успехов якутского кино можно вспомнить выдвижение на «Оскар» короткометражной документалки Максима и Евгении Арбугаевых, а также попадание комедии «Зина и Леха. Операция хвост и вымя» в число самых кассовых российских лент октября 2022 года.

О чем фильм «Айта»

Люди многое прощают друг другу, но все меняется, когда дело касается детей. В небольшом якутском поселке старшеклассница Айта покончила жизнь самоубийством. Рядом с телом находят записку с именем Афоня. Это ставит в тупик следователя, ведь Афанасий в деревне один, и это местный полицейский. Находятся свидетели, которые видели, что в тот трагический вечер мужчина подвозил девочку домой. Слухи разлетаются мгновенно, и уже вся деревня уверена, что в гибели девочки виноват сотрудник правоохранительных органов. Разъяренная толпа готова взяться за оружие и устроить самосуд. Следователь намерен докопаться до истины

Драма с элементами триллера и детектива частично основана на реальных событиях, которые случились с троюродным братом Степана Бурнашева. Режиссера потряс его рассказ и он решил, что непременно снять об этом фильм. Почти 6 лет он раздумывал о то, как перенести на большой экран такую непростую завязку, и приступил к сценарию лишь в 2021 году. Чтобы не задеть ничьих чувств, за основу взята лишь общая канва. Детали истории помогала разрабатывать Светланна Тайко в течение почти 1,5 месяцев.

Фото Ксении Угольниковой и Александра Иваненко

По словам режиссера, «Айта» это многослойный фильм о любви и человечности. Всего в его карьере больше 10 фильмов, среди которых драма о выживании «Черный снег», хорроры «Проклятие. Мертвая земля» и «Республика Z» и совместная картина с Дмитрием Давыдовым «Ыт».

Кастинг на удаленке. Как актер театра Табакова попал в якутский фильм

Степан Бурнашев никогда не пишет под конкретного актера. Для него важнее достоверность истории и органичность героя в ней. Так, к примеру, уже в процессе разработки образа следователя, режиссер понял, что в эту роль впишется известный в Якутии артист Саха театра Иннокентий Луковцев («Джулур: мас-рестлинг», «Тайна Чингис хаана»).

Кадр из фильма. Источник: Кинопоиск

– Мы знакомы давно, его все время снимают в комичных ролях, но я всегда понимал, что это более глубокий актер. Хотелось показать его возможности. Большая удача, что он согласился. В целом, у нас собрался хороший актерский ансамбль якутских актеров. Ильяна Павлова (мать Айты), Георгий Бессонов (отец Айты), Спартак Ларионов, на мой взгляд, хорошо раскрыли персонажей, – считает Бурнашев.

Творческая удача была на стороне режиссера, и во время поисков кандидатов на роль Афони. В соцсетях ему написал актер Московского театра Олега Табакова Андрей Фомин и выразил желание сняться именно у Бурнашева. Якутянин отправил ему отрывок сценария, и москвич на камеру отыграл сцену с разными эмоциями и подачами. В таком дистанционном формате его утвердили на роль.

Кадр из фильма. Источник: Кинопоиск

Еще одним «заезжим» членом съемочной команды является оператор-постановщик Данила Горюнков. Это уже вторая его совместная работа с Бурнашевым, ранее они сняли семейную драму «Наша зима», которая вышла в 2022 году.

Искусственный дождь и депрессия после съемок

В августе того же 2021 года начались съемки, локация для которых была выбрана не случайно. Село Соморсун (Михайловка) Амгинского района — это родина нескольких членов съемочной группы, к примеру, здесь прошло детство и школьные годы режиссера. Местные жители всячески поддерживали кинематографистов: кто-то предоставил реквизит, кто-то изготовил элементы декораций, некоторые даже получили эпизодические роли.

На месте съемок в селе Соморсун (Михайловка). Фото из соцсетей Андрея Фомина

Тот год в Якутии выдался невероятно сухим и запомнился серией масштабных лесных пожаров. Жара и солнечная погода противоречили сценарию и доставили некоторые хлопоты на площадке.

– Не было ни капли осадков. История же «Айты» дождливая, это вызвало определенные трудности. Дождь в кино всегда искусственный, но надо не забывать, что в кадре все должно быть, естественно, мокрым. Приходилось мочить заборы, землю и так далее. Художники фактурили все вручную, – рассказал режиссер.

Бюджет фильма лишь 4 миллиона рублей, но старались снять все так, чтобы выглядело на 40 миллионов, подчеркнул Степан Бурнашев. В общей сложности в якутском селе команда провела около месяца, из них полноценных съемочных было 19.

На съемках фильма «Айта». Фото из соцсетей Степана Бурнашева

«Айта» – это один из самых тяжелых в эмоциональном плане фильмов Бурнашева, причем не только для зрителей. Как признался сам режиссер, работа над картиной лично ему далась нелегко.

– Когда прорабатываю персонажей, то пропускаю их через себя, поэтому в психологическом плане бывает непросто. После съемок я даже ощущал некую депрессию. Вроде бы все здорово, все отсняли, но ощущение тяжести было, но разобравшись сам с собой сумел отпустить это, – признался он.

Как региональное кино пробивается в российские кинотеатры

У Бурнашева раньше были попытки выйти в российский прокат, но, как и большинству якутских фильмов, получалось добиться показов только в ограниченном числе кинотеатров за пределами республики.

Премьера «Айты» состоялась в декабре 2022 года на фестивале авторского кино «Зимний», где картина взяла призы за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. Как уверен Степан Бурнашев, это событие внесло значимую лепту в продвижение картины. Благодаря сарафанному радио молва о фильме дошла до ценителей кино.

На кинофестивале "Зимний-2023". Фото: Минкульт Якутии

– Коммуникация с дистрибьюторами выстраивается по-разному, играют роль и фестивальный успех, и личные знакомства, и фильмография. Чтобы донести фильм до федеральных экспертов и массового зрителя, мы проводили спецпоказы и сами присутствовали на них, чтобы стереть стереотипы и начать диалог. Для нас было важно рассказать, что Якутия это не только про этнику и нечто, связанное с оленеводами и природой. У нас живут такие же люди, как и в других уголках России, в таких же городах, с теми же проблемами, – поясняет он.

Так познакомились с компанией «Про взгляд» из Санкт-Петербурга, она ориентируется на авторские, не коммерческие, фестивальные фильмы, которые часто не доходят до больших экранов. К слову, ее представители уже организовывали показы лент «Молодость» и «Пугало» другого якутского режиссера Дмитрия Давыдова.

По словам Степана Бурнашева, им понравился фильм, поэтому компания решила помочь показать его россиянам от Калининграда до Магадана.

На спецпоказе драмы «Айта» в Москве. Фото Ксении Угольниковой и Александра Иваненко

Перед стартом официального проката спецпоказы прошли в Якутске, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Гостями стали журналисты, блогеры, а также знаменитости, к примеру, режиссер Юрий Быков, актриса Ирина Безрукова, стилист Влад Лисовец и многие другие.

– Я никогда в жизни не давал столько интервью, – смеется Степан Бурнашев, – рад, что фильм вызвал такой интерес. Премьера в Москве вообще была сумасшедшим днем. До сих пор люди пишут теплые слова в соцсетях, что очень приятно. На федеральном уровне, наконец, фильм из Якутии был принят на том же уровне, что и кино российское и иностранное, без скидок на то, что это региональное кино за небольшие деньги.

Шовинизм в кино и в жизни

Одной из неудобных и сложных тем, которые поднимаются в «Айте», является шовинизм. Он ярко показан в противостоянии русского полицейского Афони и якутского населения деревни, решивших мстить за смерть девочки.

Кадры из фильма. Источник: Кинопоиск

– Шовинизм есть во всех странах и регионах, это происходит от невежества и страха. Мы открыто попытались говорить на эту тему. Я считаю, что в современном мире этого понятия не должно быть. Надо стараться узнавать людей других национальностей, путешествовать, общаться. После этого обычно приходят к пониманию, что хоть мы и различаемся, но в глобальном плане мы все одинаковые, – говорит Бурнашев.

По его мнению, порой жертвы шовинизма, не замечая этого, сами становятся на путь агрессии и нетерпимости к другим и воспитывают своих детей в вакууме стереотипов.

– Могу привести пример, когда живущие в отдаленной деревне среди представителей своей национальности дети постоянно слышат от старших, что вот это народ обманщиков, вот эти алкоголики и т.д. На подсознательном уровне это откладывается, и молодой человек начинает верить в это. По сути, это навязывание стереотипов, большая проблема, это то, что наше общество должно перешагнуть и оставить в прошлом, – уверен он.

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