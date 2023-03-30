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Звезды30 марта 2023 4:52

«Якутия это не только про этнику». Режиссер Степан Бурнашев – о съемках фильма «Айта», широком прокате и шовинизме

Показы остросюжетной якутской драмы «Айта» стартовали по всей России
Ксения ГАБЫШЕВА
Спецпоказ в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Фото Ксении Угольниковой и Александра Иваненко

Спецпоказ в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Фото Ксении Угольниковой и Александра Иваненко

О феномене якутского кино говорят уже несколько лет. Регулярно якутяне получают награды на фестивалях, но добиться широкого проката в России не удавалось до появления «Айты». Режиссер Степан Бурнашев рассказал «КП – Якутии» о съемках, кастинге и о нелегком пути регионального фильма в кинотеатры страны.

В числе успехов якутского кино можно вспомнить выдвижение на «Оскар» короткометражной документалки Максима и Евгении Арбугаевых, а также попадание комедии «Зина и Леха. Операция хвост и вымя» в число самых кассовых российских лент октября 2022 года.

О чем фильм «Айта»

Люди многое прощают друг другу, но все меняется, когда дело касается детей. В небольшом якутском поселке старшеклассница Айта покончила жизнь самоубийством. Рядом с телом находят записку с именем Афоня. Это ставит в тупик следователя, ведь Афанасий в деревне один, и это местный полицейский. Находятся свидетели, которые видели, что в тот трагический вечер мужчина подвозил девочку домой. Слухи разлетаются мгновенно, и уже вся деревня уверена, что в гибели девочки виноват сотрудник правоохранительных органов. Разъяренная толпа готова взяться за оружие и устроить самосуд. Следователь намерен докопаться до истины

Драма с элементами триллера и детектива частично основана на реальных событиях, которые случились с троюродным братом Степана Бурнашева. Режиссера потряс его рассказ и он решил, что непременно снять об этом фильм. Почти 6 лет он раздумывал о то, как перенести на большой экран такую непростую завязку, и приступил к сценарию лишь в 2021 году. Чтобы не задеть ничьих чувств, за основу взята лишь общая канва. Детали истории помогала разрабатывать Светланна Тайко в течение почти 1,5 месяцев.

Фото Ксении Угольниковой и Александра Иваненко

Фото Ксении Угольниковой и Александра Иваненко

По словам режиссера, «Айта» это многослойный фильм о любви и человечности. Всего в его карьере больше 10 фильмов, среди которых драма о выживании «Черный снег», хорроры «Проклятие. Мертвая земля» и «Республика Z» и совместная картина с Дмитрием Давыдовым «Ыт».

Кастинг на удаленке. Как актер театра Табакова попал в якутский фильм

Степан Бурнашев никогда не пишет под конкретного актера. Для него важнее достоверность истории и органичность героя в ней. Так, к примеру, уже в процессе разработки образа следователя, режиссер понял, что в эту роль впишется известный в Якутии артист Саха театра Иннокентий Луковцев («Джулур: мас-рестлинг», «Тайна Чингис хаана»).

Кадр из фильма. Источник: Кинопоиск

Кадр из фильма. Источник: Кинопоиск

– Мы знакомы давно, его все время снимают в комичных ролях, но я всегда понимал, что это более глубокий актер. Хотелось показать его возможности. Большая удача, что он согласился. В целом, у нас собрался хороший актерский ансамбль якутских актеров. Ильяна Павлова (мать Айты), Георгий Бессонов (отец Айты), Спартак Ларионов, на мой взгляд, хорошо раскрыли персонажей, – считает Бурнашев.

Творческая удача была на стороне режиссера, и во время поисков кандидатов на роль Афони. В соцсетях ему написал актер Московского театра Олега Табакова Андрей Фомин и выразил желание сняться именно у Бурнашева. Якутянин отправил ему отрывок сценария, и москвич на камеру отыграл сцену с разными эмоциями и подачами. В таком дистанционном формате его утвердили на роль.

Кадр из фильма. Источник: Кинопоиск

Кадр из фильма. Источник: Кинопоиск

Еще одним «заезжим» членом съемочной команды является оператор-постановщик Данила Горюнков. Это уже вторая его совместная работа с Бурнашевым, ранее они сняли семейную драму «Наша зима», которая вышла в 2022 году.

Искусственный дождь и депрессия после съемок

В августе того же 2021 года начались съемки, локация для которых была выбрана не случайно. Село Соморсун (Михайловка) Амгинского района — это родина нескольких членов съемочной группы, к примеру, здесь прошло детство и школьные годы режиссера. Местные жители всячески поддерживали кинематографистов: кто-то предоставил реквизит, кто-то изготовил элементы декораций, некоторые даже получили эпизодические роли.

На месте съемок в селе Соморсун (Михайловка). Фото из соцсетей Андрея Фомина

На месте съемок в селе Соморсун (Михайловка). Фото из соцсетей Андрея Фомина

Тот год в Якутии выдался невероятно сухим и запомнился серией масштабных лесных пожаров. Жара и солнечная погода противоречили сценарию и доставили некоторые хлопоты на площадке.

– Не было ни капли осадков. История же «Айты» дождливая, это вызвало определенные трудности. Дождь в кино всегда искусственный, но надо не забывать, что в кадре все должно быть, естественно, мокрым. Приходилось мочить заборы, землю и так далее. Художники фактурили все вручную, – рассказал режиссер.

Бюджет фильма лишь 4 миллиона рублей, но старались снять все так, чтобы выглядело на 40 миллионов, подчеркнул Степан Бурнашев. В общей сложности в якутском селе команда провела около месяца, из них полноценных съемочных было 19.

На съемках фильма «Айта». Фото из соцсетей Степана Бурнашева

На съемках фильма «Айта». Фото из соцсетей Степана Бурнашева

«Айта» – это один из самых тяжелых в эмоциональном плане фильмов Бурнашева, причем не только для зрителей. Как признался сам режиссер, работа над картиной лично ему далась нелегко.

– Когда прорабатываю персонажей, то пропускаю их через себя, поэтому в психологическом плане бывает непросто. После съемок я даже ощущал некую депрессию. Вроде бы все здорово, все отсняли, но ощущение тяжести было, но разобравшись сам с собой сумел отпустить это, – признался он.

Как региональное кино пробивается в российские кинотеатры

У Бурнашева раньше были попытки выйти в российский прокат, но, как и большинству якутских фильмов, получалось добиться показов только в ограниченном числе кинотеатров за пределами республики.

Премьера «Айты» состоялась в декабре 2022 года на фестивале авторского кино «Зимний», где картина взяла призы за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. Как уверен Степан Бурнашев, это событие внесло значимую лепту в продвижение картины. Благодаря сарафанному радио молва о фильме дошла до ценителей кино.

На кинофестивале "Зимний-2023". Фото: Минкульт Якутии

На кинофестивале "Зимний-2023". Фото: Минкульт Якутии

– Коммуникация с дистрибьюторами выстраивается по-разному, играют роль и фестивальный успех, и личные знакомства, и фильмография. Чтобы донести фильм до федеральных экспертов и массового зрителя, мы проводили спецпоказы и сами присутствовали на них, чтобы стереть стереотипы и начать диалог. Для нас было важно рассказать, что Якутия это не только про этнику и нечто, связанное с оленеводами и природой. У нас живут такие же люди, как и в других уголках России, в таких же городах, с теми же проблемами, – поясняет он.

Так познакомились с компанией «Про взгляд» из Санкт-Петербурга, она ориентируется на авторские, не коммерческие, фестивальные фильмы, которые часто не доходят до больших экранов. К слову, ее представители уже организовывали показы лент «Молодость» и «Пугало» другого якутского режиссера Дмитрия Давыдова.

По словам Степана Бурнашева, им понравился фильм, поэтому компания решила помочь показать его россиянам от Калининграда до Магадана.

На спецпоказе драмы «Айта» в Москве. Фото Ксении Угольниковой и Александра Иваненко

На спецпоказе драмы «Айта» в Москве. Фото Ксении Угольниковой и Александра Иваненко

Перед стартом официального проката спецпоказы прошли в Якутске, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Гостями стали журналисты, блогеры, а также знаменитости, к примеру, режиссер Юрий Быков, актриса Ирина Безрукова, стилист Влад Лисовец и многие другие.

– Я никогда в жизни не давал столько интервью, – смеется Степан Бурнашев, – рад, что фильм вызвал такой интерес. Премьера в Москве вообще была сумасшедшим днем. До сих пор люди пишут теплые слова в соцсетях, что очень приятно. На федеральном уровне, наконец, фильм из Якутии был принят на том же уровне, что и кино российское и иностранное, без скидок на то, что это региональное кино за небольшие деньги.

Шовинизм в кино и в жизни

Одной из неудобных и сложных тем, которые поднимаются в «Айте», является шовинизм. Он ярко показан в противостоянии русского полицейского Афони и якутского населения деревни, решивших мстить за смерть девочки.

Кадры из фильма. Источник: Кинопоиск

Кадры из фильма. Источник: Кинопоиск

– Шовинизм есть во всех странах и регионах, это происходит от невежества и страха. Мы открыто попытались говорить на эту тему. Я считаю, что в современном мире этого понятия не должно быть. Надо стараться узнавать людей других национальностей, путешествовать, общаться. После этого обычно приходят к пониманию, что хоть мы и различаемся, но в глобальном плане мы все одинаковые, – говорит Бурнашев.

По его мнению, порой жертвы шовинизма, не замечая этого, сами становятся на путь агрессии и нетерпимости к другим и воспитывают своих детей в вакууме стереотипов.

– Могу привести пример, когда живущие в отдаленной деревне среди представителей своей национальности дети постоянно слышат от старших, что вот это народ обманщиков, вот эти алкоголики и т.д. На подсознательном уровне это откладывается, и молодой человек начинает верить в это. По сути, это навязывание стереотипов, большая проблема, это то, что наше общество должно перешагнуть и оставить в прошлом, – уверен он.

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