«Муравейников не будет». Экскурсия по строящемуся микрорайону «Звездный» в Якутске

Фото: KP.RU

Власти Якутии доверили Республиканскому ипотечному агентству застраивать новый микрорайон, получивший красивое название «Звездный». «КП – Якутия» прогулялась по новостройкам и узнала о дальнейших застройки этой части города.

Дворы не будут сплошной парковкой для машин

В квартале «Воинская часть» возвышаются 7 новостроек – это сектор А будущего микрорайона «Звездный». Между ними появятся две детских площадки, прогулочная зона, велодорожки и озеленение. Во дворах для машин оставят пару дорог, но парковки будут располагаться за домами. Это позволит сделать двор безопаснее и комфортнее для пешеходов, особенно для детей.

Фото: KP.RU

Вход в каждый дом на уровне земли, без ступенек., что будет удобно, к примеру, для мамочек с колясками. Тротуары уже выложены плитками.

Фото: KP.RU

Сегодня здесь продолжается монтаж фасадов 5 из 7 домов, хотя изначально все они должны были быть сданы в декабре 2022 года. Не успели облицевать фасады фиброцементными плитами, с которыми не каждый строитель умеет работать. Как пояснил застройщик, на срыв сроков повлияли внешние факторы: в том числе из-за нестабильного курса рубля снизился поток мигрантов, а поиск новых специалистов затянулся.

– Это никак не повлияло на качество работы, потому что ведется строгий контроль, но сказалось на скорости сдачи объектов, – отметил генеральный директор Республиканского ипотечного агентства Владимир Трегубов.

Фото: KP.RU

Дома, в которых полностью завершились работы, уже посетили представители Департамента жилищных отношений Якутска. По словам руководителя РИА, у ревизоров были замечания только косметического характера.

Фото: KP.RU

В квартирах для жизни не хватает только мебели

Несмотря на то, что в зданиях всего по 5 этажей, все они оборудованы грузовым и пассажирским лифтами. Подъезды объединены общим коридором, между ними лишь противопожарная дверь.

В домах квартиры различных конфигураций. Площадь студий составляет 25 квадратных метров, самые большие 4-комнатные – 95 квадратных метров. 2-комнатные квартиры варьируются от 45 до 60 квадратов.

Фото: KP.RU

Жилье, которое уже весной примет первых обитателей, не в черновой отделке, а со светлыми стенами под покраску, с линолеумом, а также с уже установленными дверьми, кухонной электроплитой и полностью готовым санузлом. Дополнительно размещены приточный клапан и современный радиатор отопления с датчиком температуры.

Фото: KP.RU

По данным застройщика, цена за квадратный метр в «Звездном» сначала выросла до 102 тысяч рублей, затем до 112 тысяч. Основная причина подорожания – повышение стоимости стройматериалов в 2022 году. Все равно это достаточно низкая цена на нашем рынке недвижимости, если сравнить с коммерческими предложениями, пояснила первый заместитель генерального директора РИА Лия Шайнурова.

Планы по застройке новых секторов «Звездного»

В августе 2022 года началось строительство жилья в секторе С, именно здесь откроются первые основные социальные объекты. В 2024 году стартует стройка детсада, в 2025 году – школы. Планируется также строительство поликлиники. Финансируются объекты из федерального бюджета, добавил Владимир Трегубов.

Сектор B расположится непосредственно на территории бывшей воинской части. Его застройка начнется лишь на следующем этапе – с 2026 по 2028 годs. Сейчас сквозного проезда между секторами нет, но после завершения строительства он обязательно появится.

Фото: KP.RU

Сейчас у «Звездного» всего один заезд со стороны улицы Автодорожной. Чтобы избежать в будущем пробок, будет обустроен еще один подъездной путь через Покровский и Старопокровский тракты. Для этого планируется выкупать земельные участки и проводить реконструкцию дороги.

Из окон нескольких домов видна труба домостроительного комбината. Представители РИА отметили, что не стоит бояться, что дым оттуда осложнит жизнь микрорайона, потому что роза ветров (режим ветра по многолетним наблюдениям) направлена противоположную сторо

Инженерную инфраструктуру для новых секторов уже подводят. К примеру, «Водоканал» вводит дополнительные коллекторы.

Вдоль всего микрорайона простирается небольшое озеро, его благоустройство также входит в планы застройки.

Частный сектор по соседству

По соседству через озеро зона ИЖС. Владельцы частных домов боялись, что новостройки будут «заглядывать» за их заборы. Представители Республиканского ипотечного агентства успокоили их тем, что местная земля не позволяет строить многоэтажки, поэтому «Звездный» ограничивается лишь 5 и 8-этажными строениями. К частному сектору они будут повернуты в основном торцами.

– В ограничении по высотности архитекторы увидели большие плюсы. Эффекта муравейника не будет, – подчеркнул Владимир Трегубов.

Фото: KP.RU

Отдаленность микрорайона требует открытия магазинов шаговой доступности. Для удобства жителей предусмотрены нежилые помещения под коммерцию. К слову, в домах сектора А их нет, зато поблизости микрорайон «Ильинка».

Не останутся без общественного транспорта. По данным Республиканского ипотечного агентства, МКУ «Главстрой» прорабатывает проект ремонта дорог в этой части города, он предусматривает парковки и автобусные остановки.

Первыми жильцами станут участники программы переселения. По данным застройщика, администрация Якутска уже начала отрабатывать этот вопрос с жильцами ветхого и аварийных домов. Двери своих новых квартир они смогут распахнуть уже в марте.

Фото: KP.RU

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