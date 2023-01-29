Якутская бабушка, мечтавшая принять ванну и умереть, переехала из развалюхи в новую квартиру

Справа Лидия Лыткина со своим главным благодетелем-журналистом Саргылааной Багынановой. Фото: газета "Кыым"

История 82-летней Лидии Лыткиной потрясла всю Якутию. Пенсионерке, выживавшей в ветхом, аварийном доме в Якутске, благодаря журналистам выделили новую квартиру.

Грустная история со счастливым концом

Покосившиеся стены, местами разбитые окна и туалет на улице. В таких тяжелых условиях обитают жильцы разваливающегося дома 1941-года постройки по улице Короленко. В одной из холодных квартир с дочерью жила ровесница дома Лидия Лыткина, дитя войны и ветеран геологии. Скромная бабушка мечтала даже не о новом жилье, а хотя бы раз в жизни принять теплую ванну.

Фото: газета "Кыым"

Ее признание вызвало настоящий резонанс и привлекло внимание прокурора Якутска Антона Николенко. Он вместе с мэром Евгением Григорьевым и руководителем Департамента жилищных отношений Евгенией Пак навестил пенсионерку и убедился в ужасающих условиях жизни. В результате этой проверки администрация города выделила 1-комнатную квартиру на Новокарьерной улице из маневренного фонда.

Помочь бабушке вызвался почти весь Якутск

На этом сюрпризы не закончились. Газета «Кыым», первой опубликовавшая историю Лидии Лыткиной, решила не оставлять ее в пустой квартире и организовала благотворительный проект «Новый год в новом доме». Всего за две недели на этот призыв откликнулось так много людей, что квартиру удалось полностью оснастить мебелью под ключ.

К примеру, коллектив регионального Минтруда подарил большой телевизор, Федерация профсоюзов Якутии – стиральную машину, Управление соцзащиты мэрии – набор продуктов, народный депутат республики Павел Ксенофонтов – диван. К этому списку присоединились неравнодушные бизнесмены, предоставившие наборы посуды, постельное белье, шторы. Две компании даже вызвались бесплатно собрать мебель.

Новая квартира Лидии Лыткиной, которую помогли оснастить всем необходимым неравнодушные якутяне. Фото: газета "Кыым"

– В этом благом деле оказали огромную неоценимую помощь ряд министерств, крупные и молодые предприниматели Якутска. Очень удивлены и рады, что нашлось очень много неравнодушных и добрых людей. Выражаем огромную благодарность всем, кто помог в этом проекте, – написала в соцсетях журналист Саргылаана Багынанова.

Новый 2023 год Лидия Игнатьевна вместе с 17-летним внуком-студентом Славой встретила в совершенно новом и, главное, теплом доме.

«Буду жить как принцесса»: Лидия Лыткина поблагодарила якутян за помощь

Помощь столь многих земляков растрогала Лидию Лыткину. Она призналась, что родилась в деревянном доме, и вся ее жизнь прошла именно в них. Теперь, в столь почтенном возрасте ее мечта искупаться в ванной, наконец, сбылась.

Первая реакция Лидии Лыткиной на новый дом. Фото: газета "Кыым"

– Всегда думала, что в каменных домах живут успешные люди. Благодаря помощи газеты, я переехала в каменный дом. Как только я переступила за порог, очень удивилась и обрадовалась. К моему преклонному возрасту устроили мне жизнь, как будто принцессы. Увидев большую мебель – кухню, шкаф в прихожей с большим зеркалом, я подумала, неужели ради меня купили такую дорогую мебель? Я очень растрогалась, душа заплакала, – ответила она.

Хочется пожелать счастья Лидии Лыткиной и поблагодарить жителей Якутии за неравнодушие!

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