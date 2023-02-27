Все желающие забрать брошенного лысого кота из Якутска отказались, узнав о его болезни

Фото: скриншот видео

Лысого кота породы сфинкс, всего измазанного в экскрементах, нашли январским вечером в подъезде одного из многоквартирных домов Якутска. Об этом случае мы писали здесь.

Рассказываем, как у него идут дела сейчас. Видео можно посмотреть по ссылке.

Валера, так назвали кота, до сих пор живет в доме у зоозащитницы Златы Сычевой. Новых хозяев для него все еще не нашлось. По словам Златы, все желающие забрать передумали, узнав, что с котом и его поносом придется возиться всю его жизнь.

«Откликов было много, но все от него отказались. Потому что понимают, что у него пожизненные лекарства, непонятно, какое кормление. Прогноз настолько осторожен, что врачи опасаются за его жизнь», — рассказала она.

Готовые принять Валеру таким, какой он есть — лысого, больного, с отеками и поносом — могут найти контакты Златы в ее телеграм-канале. У зоозащитницы дом уже полон больных собак и кошек.

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