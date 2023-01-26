Наказали за понос: лысого кота бросили в холодном подъезде в Якутске в -50

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Абсолютно лысого, голого замерзшего кота нашли январским вечером в своем подъезде девушки, живущие в одном из многоквартирных домов Якутска.

Подъезд холодный, а на улице -50. Сколько просидел там совершенно не приспособленный к морозам кот породы сфинкс — неизвестно.

У него было сильное переохлаждение, низкая температура, обморожены подушечки лап и ушко. К тому же он был весь измазан в экскрементах.

Девушки привезли кота известной в городе зоозащитнице Злате Сычевой.

Она просидела с ним ночь перед обогревателем. Только к 8 утра лапки стали теплыми.

Бессонная ночь перед обогревателем. Фото: Злата Сычева

Наказали за изгаженную квартиру

Злата подозревает, что кота выкинул в подъезд сам хозяин из-за того, что животное изгадило ему квартиру. У кота понос.

«У него на голове есть ссадины, как будто его мордой во что-то тыкали со всей силы. По всей видимости, кот плохо приучен к туалету, гадит или болеет. И у кого-то сдали нервы. В его же какашку измазюкали и со психу выкинули в подъезд», — высказала она свои предположения «КП — Якутия».

На кота надели памперс, потому что легче помыть ему попу, чем всю квартиру. Фото: Злата Сычева

С утра Валеру, так назвали кота, повезли в ветклинику. Там его осмотрят и окажут помощь, а позже кастрируют. Также нашлись добрые люди, изъявившие желание взять Валеру себе.

Желающие помочь зоозащитнице в ее добром деле, могут найти ее в телеграм-канале по ссылке.

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