«Не виноватая я. Он сам подарил!» Роковая экс-любовница дояра-миллионера из Якутии рассказала, как все было

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Страсти вокруг дояра из Якутии Гаврила Терентьева, выигравшего два месяца назад в розыгрыше 10 миллионов рублей, продолжают бушевать.

После того как Гаврил написал заявление в полицию на своих бывших женщин, из-за которых потерял 4,5 миллиона рублей, на сцену наконец вышла та самая роковая разлучница Мария. Ранее о ней мы узнали от бывшей невесты дояра Анастасии, которая рассказала, что застукала своего жениха с подругой пьяными в постели в гостинице.

Мария высказала свою версию произошедших событий. Свое обращение она послала через издание SakhaDay.

Женщина, в свою очередь, изрядно прошлась по подружке и назвала соперницу пьяницей, лгуньей и изменщицей.

«Эта пьяница Анастасия все лжет! Как она могла встречаться с Гаврилом шесть лет, если жила с мужем? Они расстались в прошлом году. Получается, изменяла мужу с Гаврилом. Настя рассказывала мне, что и раньше просила у него денег, например, когда нужно было проводить сына в армию», — говорит она.

По ее словам, Анастасия изменяла и Гаврилу, а потом звонила ей «счастливая, рассказывала, где и с кем». И в гостинице она не домой отлучалась, а была в соседнем номере с другим мужчиной. А потом, вернувшись и застав Гаврила с Марией, якобы обиделась и ушла домой.

«Наверное, тогда она украла 1,5 миллиона рублей, как говорил мне Гаврил. Я не обкрадывала его. Он сам подарил мне три миллиона рублей со словами «исполни свою мечту!». Все мои дети были свидетелями. Ну, конечно, я взяла эти деньги! Как говорится, бери быка за рога. Любая бы на моем месте приняла такой подарок. И сразу же побежала покупать машину, шубу и золотые украшения», — уверяет Мария.

Гаврил, как она утверждает, еще обещал ей дать денег на операцию на глазах ее сыну. Но не сдержал слово.

«Теперь сын, наверное, только летом поедет», — сетует женщина. А почему она сразу не отложила деньги на такую важную операцию сыну, а спустила все на дорогие подарки себе — умолчала.

Также мужчина, по ее словам, хотел дать денег ее другу-сироте. Дескать, сам тоже рос один и понимает, каково это. Но она его отговорила.

Про самого Гаврила Мария не говорит плохо: это родственники настроили его против нее, а сам он в личной беседе только признается в любви, звонил ей пьяный из Адлера.

«Он предлагал мне создать семью, но мы не смогли жить вместе. Он оказался страшным алкашом, поэтому я передумала. Ведь мне нужно было работать, а не вечно приглядывать за ним», — поделилась она.

Правда, позже ей пришлось уволиться. На работе о ней и ее любовных приключениях все узнали. И женщина больше не могла смотреть людям в глаза. Напомним, 43-летняя Мария работала медсестрой.

Кто прав, а кто виноват в этом любовном треугольнике, мы не беремся судить. Каждый участник рассказывает свою версию произошедшего, где именно он (или она) предстает пострадавшей стороной. А были ли деньги украдены или подарены, должны выяснить правоохранители.

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