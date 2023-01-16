«Застеснялась отвечать на звонок перед всей Якутией». Куда потратили выигрыш предыдущие победители розыгрыша «Өрөгөй»

Фото: Даниил ОПАРИН

В субботу, 14 января, на телеканале НВК «Саха» в прямом эфире разыграли 10 миллионов рублей — победителем стал 54-летний дояр из небольшого села Гаврил Терентьев.

Это уже третий розыгрыш «Өрөгөй», до этого разыгрывали семь миллионов в 2022 году и пять — в 2021-м. Редакция «КП — Якутия» решила разузнать, кому улыбнулась фортуна в прошлые годы и что они сделали с выигрышем.

Семь миллионов в 2022 году выиграла врач

Фото: скриншот видео

В конце прошлого года организаторы розыгрыша связались со своим предыдущим победителем и опубликовали видеоинтервью с ней.

Ее зовут Вера Мординова, врач с 37-летним стажем. Родом из села Харбалах Таттинского района. Сперва она была участковым врачом на своей малой родине, потом в 2005 году перевелась в 5-ю студенческую поликлинику в Якутске, и сейчас она в клинике СВФУ.

«Я часто участвую в таких розыгрышах, не могу пройти мимо, если вижу, что продают билеты. В первом розыгрыше «Өрөгөй» мой билет совсем чуть-чуть не совпал с победным, пятимиллионным», — говорит она.

А во втором она купила несколько билетов.

«Мы поехали за елкой. У девушек-блогеров на странице часто можно увидеть очень красивую елку, и мы тоже захотели себе такую. Купили, а на выходе сидела девушка с билетами. И мы втроем — я, муж и внук — купили по одному», — вспоминает прошлогодняя победительница.

Еще два она приобрела в кинотеатре «Центральный», когда ездила туда распечатать фото. К тому моменту к двум купленным билетам стали давать третий бесплатно. Еще несколько билетов взяла на Крестьянском рынке для сестры и ее мужа.

В день розыгрыша, как и все, она следила за эфиром, но не думала, что выиграет.

«Уже сидела собирала билеты на диване, как вдруг вытащили мое имя. Страшно заволновалась, не знала, что делать, как быть. Вспомнила, что сейчас должны позвонить и вся республика услышит меня. Застеснялась. Думала еще: брать трубку или нет? Но все-таки ответила, конечно. Естественно, очень обрадовалась», — смущается она.

По словам Веры, раньше она ни разу не выигрывала, даже торта. И никаких знаков и предзнаменований не было. Но каждый раз, когда готовит оладьи, первую партию она обязательно раскладывает во дворе. У семьи было очень много кредитов, вся зарплата уходила на их погашение, но конца им не было видно. И она просила у светлых божеств айыы поддержки и благодарит их за помощь.

На выигранные семь миллионов в первую же неделю они купили двухкомнатную квартиру для младшего сына и машину для другого. А оставшееся ушло на кредиты. Так что сейчас уже полегче, говорит победительница розыгрыша 2022 года.

Пять миллионов в 2021 году достались многодетной матери

Фото: скриншот видео

Первой победительницей розыгрыша «Өрөгөй» стала многодетная мама Елизавета Аммосова. Приводим данные о ней из статьи NewsYkt.

Родом Елизавета из села Харбала Верхневилюйского района. В семье трое детей, старший — студент, дочки учатся в школе.

Женщина говорит, что раньше они не выигрывали ничего больше шампуня и косметики. А 30 апреля 2021 года ей приснился вещий сон, который сулил деньги. И они с мужем решили испытать удачу.

Семья часто гуляла в парке, и по дороге домой они купили на Комсомольской площади два билета, третий им дали бесплатно. Билеты вытянула наугад она сама. Посмотрела, а там один из них начинается с трех одинаковых цифр. Елизавета подумала, что просто так наугад такие числа не вытягивают, и, как она говорит, у нее забилось сердце и забеспокоилась интуиция.

Происходившее далее — со слов самой победительницы.

— В день прямого эфира мы купили попкорн и приготовились смотреть розыгрыш, прямо как какой-нибудь фильм. Все сели, прижавшись друг к другу. Припав к маленькому экрану телефона, хрумкали попкорном и внимательно следили за тем, как достают билеты.

И вот начали с маленьких призов. Мы думали, что если попадется маленький приз, то шансов на крупную добычу меньше. Поэтому молились, чтобы мелкие призы нам не достались.

У многих есть ипотека, и у нас в том числе. Мы устали отдавать заработанное в банк на погашение, к тому же были кредиты по карте. Нам очень нужно было выиграть именно суперприз.

Но вот мелкие призы стали заканчиваться. Перешли на машины. Когда добрались до KIA, то шансы были уже почти нулевые. Ну не может быть, чтобы из этих трех последних крупных призов один достался нам. Дети уже пали духом, когда разыграли машины. Ну и мы подумали, что уже все.

Я сидела сверяла билеты по именам и фамилиям. И вдруг произнесли мое имя, на экране тоже мое имя. Подумала, что, может, это другая женщина с таким же именем? Но тут вышли номера билетов.

Как в тумане, лихорадочно вновь и вновь мы сверили номера. И вдруг воцарилась тишина, никто больше не хрумкал попкорном. Казалось, биение сердец могут услышать соседи, стало трудно дышать. Мы поняли, что пять миллионов выиграли именно мы!

Мы — самая обычная семья, с тремя детьми, большой ипотекой и постоянными долгами. Разве такое бывает? И вдруг мы взорвались криками радости, орали как сумасшедшие, смеялись со слезами на глазах. Так радовались, что не сразу услышали звонок из прямого эфира. Вы не представляете, какая это эйфория. Такое может быть только один раз в жизни, если очень, очень повезет!

А потом нас пригласили на вручение приза. Когда мы подъехали в студию на такси, нас прямо с улицы начали снимать камеры. Во время вручения от волнения тряслись, ведь такое количество наличных надо было удержать в руках, — рассказала Елизавета.

Как использовали приз? Семья погасила ипотеку и другие мелкие кредиты. А также исполнила мечту бабушки — провели ей в дом газ.

Харбала и Харбалах: есть ли связь? Что говорит третий участник

Мы обратили внимание, что обе победительницы родом из сел, названия которых очень схожи — Харбала и Харбалаах. Конечно, нас заинтересовало, не связан ли как-то с таким местом третий участник розыгрыша Гаврил Терентьев.

Однако, как он нам ответил, нет, его ничто не связывает. Пишут, что Гаврил родом из села Толоон Сунтарского района, сейчас живет и работает на участке Улахан Кюель села Сылан Чурапчинского района.

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