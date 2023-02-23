«Он жив и здоров». Невеста якутского дояра-миллионера рассказала, что он бросил ее и ведет разгульную жизнь

Гаврил Терентьев месяц назад выиграл 10 миллионов рублей. Фото: SakhaDay

Слухи о том, что якутский дояр-миллионер Гаврил Терентьев мог стать жертвой избиения, не подтвердились, сообщает SakhaDay.

Изданию удалось связаться с его невестой, 40-летней Анастасией. Женщина подтвердила, что в последний раз разговаривала с ним еще вчера, 22 февраля. Но как оказалось, любовь пары не выдержала испытания внезапно свалившимися деньгами.

Напомним, 54-летний сельский работник из участка Улахан Кюель села Сылан Чурапчинского района Гаврил Терентьев в январе этого года выиграл в новогоднем розыгрыше 10 миллионов рублей и после этого решил круто поменять свою жизнь. Он переехал к невесте в Якутск и хотел открыть свое дело.

Как оказалось, роман Анастасии и Гаврила длился шесть лет. Из-за нехватки средств они были вынуждены жить раздельно — Гаврил уехал работать на ферму, Анастасия жила в Якутске.

После выигрыша пара решила жить вместе, но счастье, увы, не продлилось долго: Анастасия застала благоверного в постели с подругой.

«Я хотела, чтобы он дом купил, ферму создавал и вот тебе! Мы даже дома смотрели… В конце января он приехал ко мне в Якутск и ночевал всего три дня. Потом мы отправились в гостиницу, куда пришла моя бывшая подруга. Я ненадолго отлучилась домой, а когда вернулась, то застала их в номере вусмерть пьяными на кровати», — рассказала Анастасия изданию.

По словам Анастасии, она не ожидала такого предательства от жениха и 43-летней подруги.

«Я ушла, но потом написала Гаврилу, чтобы он забрал у меня свои вещи. Но они оставались жить в гостинице. Он сказал, что потратил на нее несколько миллионов рублей! Купил черную иномарку, шубу и золото. Не знаю, остались ли деньги. Он приходил пьяный в банк, хотел снять, но к счастью, ему не дали. Мне он ничего не покупал, но мне и не нужно было. Я лишь хотела построить с ним семью», — поделилась женщина.

Анастасия считает, что деньги сильно изменили ее некогда любимого человека. Но она по-прежнему желает ему добра и надеется, что он не прокутит оставшуюся сумму на развлечения и женщин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Работу свою не брошу». Как простой якутский дояр в одночасье стал миллионером (подробнее)

«Пытались запугивать и вымогать деньги». Якутский дояр, выигравший 10 миллионов рублей, собирается стать предпринимателем (подробнее)

В соцсетях распространяются сообщения, что якутский дояр-миллионер мог стать жертвой избиения (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.