Ночевка на снегу и обветренное лицо. Якутский всадник Дугуйдан показал, каково проехать на лошадях по бездорожью сотни километров

Фото: Дугуйдан Винокуров

Коневод Дугуйдан Винокуров, отправившийся на лошадях из Оймяконского района Якутии в Магаданскую область, сообщил в своем телеграм-канале, что добрался до поселка Мяунджа. Он проехал около 330 км.

«Мы находимся в поселке Мяунджа Магаданской области, Сусуманский округ. Приехали вчера. Лошади отдыхают. В колхозе нас очень хорошо приняли, разместили. Сейчас готовимся к отправке. До Сусумана осталось 90 км. Будем через три дня», — говорит он на видео.

На кадрах можно заметить, как обветрилось лицо экстремала.

До конечного пункта конной экспедиции, села Сеймчан, осталось около 450 км. Добраться туда он рассчитывает в конце марта.

Напомним, что путь пролегает не по оживленной трассе, а по старому тракту, по которому в свое время ездили якутский писатель Алексей Кулаковский, купец-меценат Николай Кривошапкин и др. Экспедиция так и называется — «По путям великих людей».

Цель — показать выносливость якутской лошади, а также выяснить, что лучше — современные пуховики или традиционные меховые шубы. Подробнее о проекте — здесь.

Сопровождают Дугуйдана четыре человека на «Буранах». Стартовала группа 20 февраля.

Ранее организаторы сообщали, что сам всадник будет ночевать не в избушках, хижинах и даже не в палатке, а прямо под открытым небом. Каково это — можно посмотреть на фотографиях ниже.

Ночевка. Фото: Всадники Севера

Фото: Всадники Севера

Группа сопровождения: Фото: Всадники Севера

Фото: Всадники Севера

Фото: Всадники Севера

Дугуйдан Винокуров — потомственный коневод из села Ючюгей Оймяконского района Якутии. Стал известным после того, как доехал на лошадях с Полюса холода — Оймякон до Москвы. На это ему понадобилось полтора года. Подробнее об этом путешествии — по ссылке.

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