Прокуратура завела дела по фактам многочисленных аварий в Якутии

Фото: прокуратура Якутии

Прокуратура республики организовала проверки по фактам возникновения аварийных ситуаций на объектах теплоэлектроэнергетики на территории Якутска, Алданского, Мирнинского, Ленского, Верхоянского и других районов.

Заведено административное дело по ст.9.11 КоАП РФ в отношении председателя СОНТ «Сатал», где 1 января произошла авария, оставившая сотни домов без тепла.

Организована проверка в Томмоте Алданского района, где из-за нарушения на подстанции под ограничение подпали потребители города Томмот, поселков Ыллымах, Алексеевск, села Якокит, в которых проживает свыше семи тысяч человек.

Также заведены административные дела по ст.ст. 7.23, 9.11 КоАП РФ в отношении руководителя организации, эксплуатирующей котельную в поселке Витим, где под ограничением находилось 612 граждан проживающих в 89 домах. Причиной аварии стало ненадлежащее состояние используемого на котельной топлива, отсыревшего при хранении, содержащего опилки и другие отходы лесопиления.

По факту прекращения водоснабжения в поселке Светлый в результате промерзания трубопровода внесено представление директору АО «Теплоэнергосервис», заведено дело по ст. 7.23 КоАП РФ.

Установлены факты несоблюдения температурного графика, отсутствия запасов топлива, ненадлежащего хранения угля на котельной в селе Улахан-Кюель Верхоянского района. Главе района, директору филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» объявлены предостережения, внесено представление, заведены дела по ст.ст. 7.23, 9.11, 9.17 КоАП РФ.

В Среднеколымском районе приняты меры по фактам нарушений при эксплуатации оборудования котельной в Среднеколымске, приведена в нормативное состояние температура подаваемого теплоносителя в 18 социальных объектах, восстановлены права 1 300 граждан, проживающих в 438 жилых домах, которым произведен перерасчет на сумму 146 тыс. рублей.

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