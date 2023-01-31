В поселке Витим Якутии из-за некачественного топлива резко упала температура в домах

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В поселке Витим Ленского района республики из-за некачественного топлива — щепы — произошло понижение температуры в теплоносителях котельной «Квартальная», передает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Как сообщает телеканал ОТР, вся заготовленная щепа отсырела и еле горела, а в минус 50 температура в некоторых домах опустилась ниже ноля. Щепу хранили под открытым небом, и она попросту намокла осенью после дождей.

Министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов сообщил, что по состоянию на 12.00 часов 31 января в котельную уже доставлена щепа соответствующего качества и температура в теплоносителях поднимается.

По его словам, щепа — это экологически чистый продукт, которая используется для теплоснабжения потребителей Витима, и необходимые объемы теплоэнергетических ресурсов в поселке имеются.

«Потребители поселка Витим будут обеспечены теплоснабжением соответствующего качества. Это 7 многоквартирных домов, порядка 70 частных домов и 2 социальных объекта», — добавил он.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.