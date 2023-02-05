В Алданском районе Якутии семь тысяч человек остались без света

Фото: yakutiamedia.ru

В Алданском районе под ограничение электроснабжения попали четыре населенных пункта, сообщает оперштаб Якутии

Технологическое нарушение произошло на подстанции 220 кВ «Томмот», которая эксплуатируется Россети ФСК ЕЭС. Вышел из строя трансформатор № 4. Двумя днями ранее там же перестал работать трансформатор № 3 из-за повреждения кабельной муфты.

Под ограничение подпали потребители города Томмот, поселков Ыллымах, Алексеевск, села Якокит, в которых проживает свыше семи тысяч человек.

Энергетики приступили к работам по переводу трансформатора № 4 на неполнофазный режим работы. Отмечается, что силы и средства достаточны, срок перевода — 4-5 часов.

6 февраля также планируется завершение по монтажу кабельный муфты и запуск по фазе «А» трансформатора № 3, вышедшего из строя 3 февраля.

Ограничения по теплоснабжению нет, ресурсоснабжающие организации перешли на резервные источники питания. Также на резервные источники питания перешли объекты здравоохранения и образовательные учреждения.

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