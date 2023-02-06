Африканский ежик чуть не погиб на якутской помойке

Фото: Зоополис

В пригороде Якутска случайный прохожий спас маленького ежа, которого хозяева собирались в буквальном смысле выбросить.

В селе Маган молодой парень шел по своим делам, когда заметил мальчишек с коробкой в руках. Как оказалось, за картонками скрывался живой еж, а несли его к мусорным бакам. Заметим, что в последние дни на улице стоят 30-градусные морозы.

– Что с вами не так? – искренне возмутил юношу такой поступок. Выяснилось, что это был подарок девушки своему парню, но после ссоры бойфренд решил избавиться от колючего зверька, который напоминал ему о его возлюбленной.

Неравнодушный юноша не смог пройти мимо и бросить зверька на произвол судьбы, поэтому взял его с собой. Дома он со своей бабушкой ухаживал за ним, но в итоге решили, что ежику требуется квалифицированная помощь.

Сегодня, 6 января, молодой человек принес очаровательный комочек колючек в зоопарк «Зоополис», где охотно согласились приютить малыша. Местные специалисты определили, что это африканский еж, и ему предстоит долгое лечение.

За свою историю в зоопарке уже не раз выхаживали не только диких животных, ставших жертвами ДТП или других несчастий, но и домашних питомцев, от которых отказались хозяева. К примеру, они помогали владелице двух чернобурых лисиц-беглянок найти их, а также пытались спасти косулю, которую чуть не загрызли насмерть собаки в Жатае.

Интересно, что на днях в «Зоополисе» уже отмечали прибавление в ежином семействе, правда, оно был естественным. Люди, готовые заботиться об этих экзотических животных , могут обратиться в зоопарк и купить.

Фото: Зоополис

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