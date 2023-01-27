Приключения беглых ручных лис в Якутске: плутовки улизнули из дома

Фото: zoopolis_ykt

Сейчас где-то в Якутске разгуливают как ни в чем не бывало и удивляют встречных две шаловливые лисицы. Это брат с сестрой.

Лисы домашние и совершенно не боятся людей. А оказались они на улице потому, что сбежали из дома. Собака повредила их вольер. Любопытные животные не упустили свой шанс исследовать большой мир и смело бросились на поиски приключений.

Озорниц уже заметили. Видео с черно-бурыми красавицами распространились в соцсетях и подняли настроение горожан.

Правда, тогда люди еще не знали, откуда на улицах города взялись лисы. Теперь уже известно, что у них есть хозяйка.

Пожилая женщина испереживалась за своих питомцев, пишут работники контактного зоопарка «Зоополис», вызвавшиеся на помощь. Горожан также просят поспособствовать поискам. Счастливчики, встретившие разгуливающих беглецов, позвоните по номеру: 89246643030.

Приметы разыскиваемых: жгучие брюнеты, одеты в черно-бурые шубки, морды наглые и милые.

Пишут, что один лис обосновался рядом с высотным домом по соседству с тем, где работает хозяйка. Но волонтеры не могут его застать: видимо, непрошеного гостя гоняют собаки.

Вторая плутовка облюбовала частный двор в микрорайоне Сергелях, даже прорыла себе туннели в сугробе. Люди поставили там безопасную ловушку. Но хитрая мадам оставила их с носом: аккуратно съела приманку вокруг и внутри, не захлопывая при этом дверцу.

Животные привиты и чипированы, имеют ветпаспорт. Важно поймать лисиц до того, как это сделают стаи агрессивных собак.

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