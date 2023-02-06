Косулю, пострадавшую от нападения стаи собак в якутском поселке Жатай, не удалось спасти

Фото: zoopolis_ykt

Утром 6 февраля скончалась косуля, которая забрела вчера в поселок Жатай, где на нее напали безнадзорные собаки. Об этом в своих соцсетях сообщили сотрудники мини-зоопарка «Зоополис».

«Ну вот и все. Отпустили, упустили. Горько... Помешали выходные. Операция прошла успешно, все швы оставались чистыми, без воспаления и нагноений. Заметили слюнотечение, не придали особого значения. В воскресенье с утра оно усилилось, пошли по ложному пути», — написала директор зоопарка Айталина Кодирова.

Она выразила благодарность ветврачам из Якутска, Горно-Алтайска и Барнаула, которые помогали лечением и консультациями.

«Стало понятно, что у косули скорее отек легких, так как присоединились хрипы и примеси крови в слюне, затрудненное дыхание. Собаки загнали ее до запала. <...> Косуля зашла в Жатай уже с ледовой шапкой на голове, что является признаком ослабленности. Для определенности отдаем на посмертную диагностику», — добавила Айталина.

Также директор мини-зоопарка поблагодарила всех неравнодушных граждан, которые откликнулись на призыв о финансовой помощи. Всего для косули удалось собрать около 25 тысяч рублей, которые теперь хотят передать благотворительному фонду «4 лапки».

«Но в некоторых переводах люди писали, что отдают последнее. Мы хотим вернуть им деньги, нужны реквизиты», — отметила Кодирова.

Фото: zoopolis_ykt

Желающие вернуть свои пожертвования могут написать по номеру, указанному ранее: 89246643030 (Айталина Кодирова). Остальные средства будут переданы благотворительному фонду по пристройству бездомных животных «4 лапки».

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