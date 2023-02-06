«Я не убийца». Якутянку затравили в соцсетях за видео, где она выбрасывает щенка с горки

Фото: скриншот видео

В минувшие выходные в соцсетях Якутии распространилось шокирующее видео обращения девочки-подростка с щенком.

На видеозаписи она говорит, что щенка никто не приютит. Раскачав бедное животное, девочка кидает его с горки в снежный овраг, а другая собака бежит за ним.

Некоторые пользователи узнали в ролике свою знакомую, живущую в Анабарском районе Якутии. Выяснилось, что ей 13 лет. Позже девочка опубликовала новый ролик, где она держит щенка в руках и говорит, что с ним все в порядке.

«Меня ужасно оскорбляют, типа живодер, убийца. Думают, что собака погибла. Нет, это не так. Вот держу на руках, он живой и здоровый. Все меня оскорбляют, и мою маму», — пожаловалась подросток на травлю в соцсетях.

Однако видеороликом заинтересовалась прокуратура Анабарского района и МВД региона, которые организовали проверку на предмет жестокого обращения с животным. Сотрудники полиции уже находятся в селе Урун-Хайа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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