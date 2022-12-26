В Приюте для животных Якутска построили дополнительные вольеры для собак

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За минувшую неделю в Якутске отловлено 72 собаки, а неделей ранее было поймано 85 безнадзорных животных.
Об этом сообщил на общегородской планерке глава СЭГХ Владимир Аммосов. По его словам, в праздничные дни будет работать шесть бригад по отлову безнадзорных собак.
Кроме того, в городском приюте начал работать новый блок с дополнительными вольерами. Они рассчитаны на 300 псов.
Ранее сообщалось, что в Приюте у 533 собак обнаружен положительный результат на бруцеллез. За это время в приюте ни одна собака не была умерщвлена.
Впервые бруцеллез в регионе был зафиксирован 20 октября в 5 пробах крови собак породы кане-корсо. В связи с этим в Якутске сохраняется карантин и запрет на выставки и ярмарки животных.
Бруцеллез может передаваться людям. Для людей болезнь редко смертельна, но может приобретать хроническую форму и приводить к инвалидности.
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