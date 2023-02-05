Фото: t.me/aisen_nikolaev

В воскресенье, 5 февраля, глава Якутии Айсен Николаев посетил пункт передержки безнадзорных животных в Якутске. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем официальном телеграм-канале.

Глава подчеркнул, что получает много обращений как с города, так и извне республики с просьбой посмотреть, в каких условиях содержатся здесь безнадзорные животные.

Айсен Николаев отметил, что в случае необходимости готов принять определенные меры. Скорее всего, визит главы связан с учащением публикаций как в СМИ, так и в соцсетях о случаях нападения бездомных собак на людей, а также повышения их популяции. И если в Якутске отлов бродячих производится регулярно, то в ближайшем к столице поселке Жатай на постройку приюта для безнадзорных животных нет финансирования.

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