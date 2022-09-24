Якутянину Дугуйдану Винокурову вручили сертификат на 100 лошадей в честь конного похода от Оймякона до Москвы

Фото: Якутия.Инфо

23 сентября в Якутске наградили участников экстремального конного перехода «От Полюса холода до белокаменной» Дугуйдана Винокурова и Мичила Неустроева.

Об этом сообщает издание «Якутия.Инфо».

Им были вручены почетные грамоты и нагрудные знаки. Кроме того, глава Оймяконского района Иннокентий Сивцев вручил Дугуйдану Винокурову звание «Почетного жителя Оймяконского района». Также вместе с почетным званием Дугуйдану был вручен сертификат на 100 лошадей в честь 100-летия образования республики.

Дугуйдан Винокуров в конном походе с сыном. Фото: t.me/northern_nomadsykt

Напомним, что путешествие в 11 тысяч километров из Оймяконского района в Первопрестольную стартовало в начале марта 2021 года — в путь направились потомственные коневоды Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев. Миссия была завершена через год 15 июля, почти через пятьсот дней после старта, когда Дугуйдан добрался до Москвы.

После путешествия путешественник поделился мечтой о создании конной туристической базы в родном Оймяконском районе. Сейчас она находится на стадии разработки проекта. Также Винокуров планирует открыть конный двор в Якутске, где могли бы собираться коневоды со всей республики. Там же он хочет создать музей, посвященный якутской породе лошадей.

А на днях предприниматель и один из спонсоров экспедиции Владимир Федоров сообщил, что в центре Якутска появится памятник якутским лошадям Хаастааху, Хонору, Айану и Сунтару, на которых коневоды Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев отправились в конную экспедицию от Полюса холода — Оймякона до Москвы.

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