Конный поход Оймякон — Москва мог сорваться... из-за крика косули

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20 сентября в Якутске прошла пресс-конференция Дугуйдана Винокурова, совершившего экстремальный конный переход с Полюса холода — Оймякона в Москву.

Потомственный коневод рассказал о перипетиях большого путешествия и о наиболее запомнившихся ему моментах. Одним из самых страшных эпизодов похода он назвал день, когда его лошади Хаастаах и Хонор сорвались с привязи и убежали в лес.

— Это произошло в конце мая в Тюменской области. Еще в Омске у нас сломалась машина сопровождения, и нам сказали, что на ее ремонт потребуется значительное время. Поэтому я не стал ждать и выехал с лошадьми в Тюмень в одиночку. Машина должна была догнать меня позже, — рассказал Дугуйдан.

Раннее утро в палатке не предвещало никаких трудностей, как вдруг... из леса раздался рев косули. Каждый, кто хоть раз слышал его, знает, каким устрашающим для непосвященных он может быть.

— Дело в том, что у нас в Оймяконском районе косуль нет, соответственно, мои лошади никогда не видели и не слышали их. И естественно, они очень испугались, сорвались с привязи и умчались в лес.

По словам Дугуйдана, он едва успел натянуть кроссовки и выбежать из палатки. Увы, Хонор был уже далеко, а Хаастаах запаниковал и убежал буквально перед носом путешественника. Лошади забежали глубоко в лес и скрылись из виду.

Казалось бы все, поход окончен... Но Дугуйдан не привык сдаваться. Он тут же рванул за лошадьми в лес и бежал без остановки почти три часа.

— Тогда мне очень помогли советы моего отца, с которыми он щедро делился со мною. Он говорил, что испугавшиеся лошади никогда не выйдут на открытое пространство, а будут жаться к краю леса. Поэтому я бежал по опушкам, срезал края леса.

Через три часа гонки Дугуйдан, наконец, заметил беглецов. Крикнул и они остановились.

— К счастью, на одной из лошадей осталась веревка от привязи, длиной примерно 20 метров. Я подобрался поближе и схватился за нее. Лошадь протащила меня еще где-то 5-10 метров, но потом я смог остановить и успокоить обоих коней. Но проблема была еще в том, что я понятия не имел, где оказался после поисков, — говорит Дугуйдан.

Поэтому всаднику пришлось выйти через лес на трассу и искать оставленные вещи. Это заняло еще несколько часов.

— В итоге вся эта катавасия продолжалась с пяти часов утра до часу дня. Но хорошо, что все завершилось благополучно. Через несколько дней нас нагнала машина сопровождения, и дальше поход пошел куда более гладко, — завершил свой рассказ Дугуйдан.

Напомним, путешествие в 11 тысяч километров из Оймяконского района в Первопрестольную стартовало в начале марта 2021 года — в путь направились потомственные коневоды Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев. Через год, в марте 2022-го, в Красноярском крае одна из лошадей, Айан, скончалась в результате несчастного случая.

Через месяц еще один конь, Сунтар, повредил глаз. Предполагалось, что причиной травмы стала ветка дерева. В итоге было решено, что Мичил с пострадавшей лошадью вернется домой, а Дугуйдан продолжит путь на оставшихся конях — Хаастаахе и Хоноре.

Два месяца якутянин ехал один, не считая машины сопровождения. После чего в конце июня в Казани к нему присоединился девятилетний сын Дархан. Вместе они завершили миссию и 15 июля, почти через пятьсот дней после старта, добрались до Москвы.

На днях предприниматель и один из спонсоров экспедиции Владимир Федоров сообщил, что в центре Якутска появится памятник якутским лошадям Хаастааху, Хонору, Айану и Сунтару, на которых коневоды Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев отправились в конную экспедицию от Полюса холода — Оймякона до Москвы.

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