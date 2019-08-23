2019-08-23T06:49:54+03:00
Общество

«Жилкомсервис» VS «Якутскэкосети»: возбуждено еще одно уголовное дело

Экс-руководителя муниципального предприятия обвиняют в злоупотреблении полномочиями
Нинель ГУСЕВА
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Максимальная санкция статьи за злоупотребление должностными полномочиями – лишение свободы на срок до четырех лет.Максимальная санкция статьи за злоупотребление должностными полномочиями – лишение свободы на срок до четырех лет.Фото: ЯСИА
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Экс-руководителя муниципального предприятия «Жилкомсервис» Андрея Лебедева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в период с ноября 2014 по февраль 2017 года директор предприятия заключил с «Якутскэкосети» договоры аренды имущества по завышенным ценам на общую сумму более 32 млн рублей. Это было сделано без ведома учредителя, вопреки интересам предприятия, без проведения конкурсных процедур, предусмотренных законом.

Кроме того, с мая 2018 по февраль 2019 года Андрей Лебедев подписал с «Якутскэкосети» несколько договоров займа на общую сумму 34,5 млн рублей. Тот факт, что предоставление займов не входит в уставные цели предприятия, а их условия были невыгодны «Жилкомсервису», тогдашнего директора не остановил. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, заемные средства мусорный оператор так и не вернул.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, надзор за ходом расследования ведет прокуратура Якутска. Максимальная санкция статьи за злоупотребление должностными полномочиями – лишение свободы на срок до четырех лет.

Это уже второе уголовное дело по результатам проверки деятельности «Жилкомсервиса». По состоянию на апрель 2019 года региональный мусорный оператор задолжал муниципальному предприятию составила более 73 млн рублей.

За это время директор «Жилкомсервиса» Андрей Лебедев и гендиректор «Якутскэкосети» Денис Тон были освобождены от своих должностей. В настоящее время муниципальное предприятие находится на грани банкротства – многомиллионные убытки могут привести к коммунальному коллапсу.

Ранее сообщалось, что мэрия Якутска намерена лишить «Якутскэкосети» статуса регионального оператора. Окончательное решение по этому вопросу должно принять правительство Якутии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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