2019-06-27T04:19:20+03:00
Происшествия

Мусорный конфликт: в Якутии предприятие задолжало 73 миллиона рублей

«Жилкомсервис» предоставил займ для «Якутскэкосети»
Ольга Донская
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Предприятие предпочло закрыть другие долги.Предприятие предпочло закрыть другие долги.Фото: ЯСИА
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Прокуратура Якутска и специалисты Контрольно-счетной палаты города провели проверку исполнения законодательства о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.

- МУП «Жилкомсервис» предоставило ООО «Якутскэкосети» займы в размере свыше 43 млн. рублей. При этом предоставление займов не входит в уставные цели предприятия, они выданы обществу в отсутствие согласия собственника.

ООО «Якутскэкосети» при наличии на счетах достаточных денежных средств, действий по полному возврату в установленный срок предоставленных займов не предприняло. Сумма задолженности общества на момент проверки прокуратуры составила более 33 млн. рублей, чем МУП «Жилкомсервис» причинен имущественный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, между предприятием и обществом заключены договоры вывоза и захоронения твердых коммунальных и жидких бытовых отходов.

Согласно подписанному сторонами акту сверки взаимных расчетов по состоянию на апрель 2019 года дебиторская задолженность ООО «Якутскэкосети» перед предприятием составила более 73 млн. рублей, - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

«Якутскэкосети» имеющиеся средства потратило на погашение других задолженностей.

Возбуждено уголовное дело за причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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