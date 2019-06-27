Мусорный конфликт: в Якутии предприятие задолжало 73 миллиона рублей

Прокуратура Якутска и специалисты Контрольно-счетной палаты города провели проверку исполнения законодательства о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.

- МУП «Жилкомсервис» предоставило ООО «Якутскэкосети» займы в размере свыше 43 млн. рублей. При этом предоставление займов не входит в уставные цели предприятия, они выданы обществу в отсутствие согласия собственника.

ООО «Якутскэкосети» при наличии на счетах достаточных денежных средств, действий по полному возврату в установленный срок предоставленных займов не предприняло. Сумма задолженности общества на момент проверки прокуратуры составила более 33 млн. рублей, чем МУП «Жилкомсервис» причинен имущественный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, между предприятием и обществом заключены договоры вывоза и захоронения твердых коммунальных и жидких бытовых отходов.

Согласно подписанному сторонами акту сверки взаимных расчетов по состоянию на апрель 2019 года дебиторская задолженность ООО «Якутскэкосети» перед предприятием составила более 73 млн. рублей, - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

«Якутскэкосети» имеющиеся средства потратило на погашение других задолженностей.

Возбуждено уголовное дело за причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.