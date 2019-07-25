2019-07-25T06:28:27+03:00
Общество

Новый виток «мусорного скандала»: в Якутске уволили директора муниципального предприятия «Жилкомсервис»

Расторгнуть трудовой договор с Андреем Лебедевым поручила глава города Сардана Авксентьева
Нинель ГУСЕВА
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В настоящее время долг «Якутскэкосети» перед «Жилкомсервисом» составляет 105 миллионов рублей.В настоящее время долг «Якутскэкосети» перед «Жилкомсервисом» составляет 105 миллионов рублей.Фото: ЯСИА
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Директор муниципального предприятия «Жилкомсервис» Андрей Лебедев лишился своего поста. Расторгнуть трудовой договор с ним поручила глава города Сардана Авксентьева.

Поводом для увольнения стали документы, всплывшие в ходе проверки деятельности предприятия контрольно-ревизионным управлением администрации Якутска. Как выяснилось, в июле 2018 года с согласия Лебедева гендиректору компании «Якутскэкосети» Денису Тону существенно повысили зарплату – с 350 до 500 тысяч рублей. Соответствующий протокол подписали со стороны «Ferrmix construction» (владеет 51% долей предприятия) подписал Валерий Поздняков, со стороны МУП «Жилкомсервис» (владеет 49% долей) — Андрей Лебедев.

Кроме того, муниципальное предприятие выдало мусорному оператору несколько займов, которые тот так и не вернул. В настоящее время долг «Якутскэкосети» перед «Жилкомсервисом» составляет 105 миллионов рублей.

В июне на регоператора по факту причинения особо крупного имущественного ущерба возбуждено уголовное дело. Прокурорская проверка выявила, что «Жилкомсервис» выдало «Якутскэкосети» займы на 43 миллионов рублей. Несмотря на наличие средств на счетах, компания одолженные деньги не вернула.

Лебедев будет уволен 30 июля, сообщил News.Ykt.ru помощник главы Алексей Толстяков.

Ранее сообщалось, что окружная администрация намерена лишить «Якутскэкосети» статуса мусорного оператора Якутска за систематическое невыполнение своих обязательств. Несмотря на поддержку со стороны муниципалитета, ситуация с вывозом и утилизацией мусора в последние месяцы резко обострилась, растет количество жалоб от горожан на работу предприятия.

Роспотребнадзор республики выписал мусорному оператору столицы 300-тысячный штраф за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. К строительству мусоросортировочной станции и мусорного полигона, прописанных в условиях концессионного соглашения, в «Якутскэкосети» даже не приступали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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