2019-07-19T10:37:17+03:00
Общество

Власти Якутска намерены «уволить» регионального мусорного оператора

Внятных комментариев и конкретных действий от эстонских учредителей «ЯкутскЭкоСети» так и не дождались
Нинель ГУСЕВА
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Мусорный конфликт в Якутске набирает обороты с февраля 2019 года.Мусорный конфликт в Якутске набирает обороты с февраля 2019 года.Фото: ЯСИА
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18 июля первый замглавы Якутска Владимир Федоров встретился с представителем эстонской компании «Ferrmix construction» Валерием Поздняковым.

«Ferrmix construction» - соучредитель регионального мусорного оператора центральной зоны республики, владеющая 51% акций «Якутскэкосети». Второму соучредителю, муниципальному предприятию «Жилкомсервис», принадлежит 49% акций.

Нас сегодняшний день «Якутскэкосети» должно «Жилкомсервису» более ста миллионов рублей. С января месяца работа по уборке мусора в столице республики велась за счет муниципального предприятия. В суд направлены четыре исковых заявления по взысканию задолженности с «Якутскэкосети».

К строительству мусоросортировочной станции и мусорного полигона на территории Якутска, прописанного в условиях концессионного соглашения, мусорный оператор даже не приступал.

Представитель «Ferrmix construction» заявил, что в настоящее время компания готовится закупить необходимую технику через федеральную экологическую программу. Со слов Позднякова, техника может поступить в город уже в середине августа.

- Мы хотим строить первую в России линию с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов в РДФ-топливо. Сейчас мы ведем активные переговоры с потенциальными соинвесторами для поддержки финансирования проекта, - сказал Валерий Поздняков.

За систематическое невыполнение своих обязательств окружная администрация намерена лишить «Якутскэкосети» статуса мусорного оператора Якутска.

- У нас нет желания сотрудничать дальше с эстонской стороной, потому что конкретных мер они не принимают. И сегодня это было подтверждено. Представитель приехал без каких-либо документов, подтверждающих его статус, - отметил первый замглавы Якутска Владимир Федоров.

Мусорный конфликт в Якутске набирает обороты с февраля 2019 года. Руководству «Якутскэкосети» не удалось договориться с представителями Ассоциации организаций по обращению с твердыми коммунальными отходами. В итоге с 1 марта предприятие начало вывозить мусор самостоятельно. Технику регоператору предоставил "Жилкомсервис". С наступлением летнего сезона количество жалоб горожан на работу "Якутскэкосети" резко возросло: из некоторых санточек отходы не вывозили неделями.

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Нарушения зафиксированы с февраля месяца (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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