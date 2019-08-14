МУП "Жилкомсервис" на грани банкротства: многомиллионные убытки могут привести к коммунальному коллапсу

Постоянная комиссия по городскому хозяйству и экологии гордумы обсудила финансовую ситуацию МУП "Жилкомсервис". Представители предприятия сообщили о многомиллионных убытках, которые могут привести к коммунальному коллапсу.

Проблема заключается в отсутствии источника финансирования при выполнении работ по сносу объектов, недостаточном финансирование при вывозе ТКО, убыточной передержке бездомных животных, недостаточных средствах на покупку спецтехники.

Из-за несвоевременного финансирования идет срыв ремонтных работ, выплаты заработной платы, закупки необходимого материала, и т.д.

Чистая прибыль предприятия за первое полугодие 2019 года составила 2 миллиона рублей.

- Есть риски судебного ареста счетов ввиду кредиторской задолженности в 98 миллионов рублей перед поставщиками, а также по налогам и сборам. Также поставщики могут отказать предприятию в отпуске топлива и газа, и запасных частей для заправки и ремонта техники, что может спровоцировать коммунальный коллапс в Якутске, например, своевременному вывозу мусора. У нас большие убытки, и мы не готовы к зиме. Для безболезненного входа в зиму предприятию требуется более 6 миллионов рублей. Только на замену септиков требуется 2,6 миллиона рублей, – сказал замдиректора по экономике и финансам «Жилкомсевриса» Александр Попов.

Член комиссии депутат Станислав Сивцев прогнозировал возможное банкротство предприятия, с чем согласились специалисты «Жилкомсевриса».

– Руководству предприятия необходимо продумать антикризисные меры - подготовить план по исправлению сложившейся ситуации. Кредиторские задолженности перед поставщиками услуг приведут к банкротству предприятия. «Жилкомсеврис» несет и социальную нагрузку перед населением, – сказал депутат.

Стоит отметить, что на прошедшем совещании у замглавы города Михаила Воробьева было решено спланировать постепенное погашение кредиторской задолженности предприятия –– до конца августа депутаты должны предоставить антикризисный план по исправлению финансовой ситуации предприятия "Жилкомсервис".