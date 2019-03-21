2019-03-21T04:24:28+03:00
Общество

Глава Якутии опроверг сообщения о погромах и призвал не нагнетать обстановку

Айсен Николаев высказался в своем инстаграм
Ольга Донская
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В социальных сетях Якутии распространяются слухи о погромах и избиениях мигрантов.В социальных сетях Якутии распространяются слухи о погромах и избиениях мигрантов.
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Все подозреваемые в изнасиловании, похищении и удержании женщины случившиеся ночью 17 марта задержаны и арестованы. Но несмотря на это в социальных сетях и мессенджерах Якутии продолжает появляться информация о погромах, драках и угрозах мигрантам. Напомним, что официальные представители Кыргызстана прибыли в Якутск для нахождения компромисса. Они резко осудили своих соотечественников и призвали своих земляков уважать законы РФ и якутские традиции. Из-за настроений населения личный состав МВД Якутска перешел на усиленный режим несения службы.

Глава Якутии призвал горожан к порядку и напомнил, что народ саха не выступает против представителей киргизской или других национальностей, а выступает против преступности в общем.

- Уверен, многонациональный народ нашей республики не даст себя втянуть в игры сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки в стране. Истерия, нагнетаемая сейчас некоторыми неадекватными пользователями соцсетей о якобы погромах и транспортном коллапсе, не соответствует действительности. Стройки, транспорт, торговые центры во всех районах республики работают в штатном режиме. Ситуация в столице, после задержания сегодня пары провокаторов, тоже стабильная, - написал Айсен Николаев в своем инстаграм-аккаунте.

Кроме того, он согласился, что в эти дни из соображений безопасности не вышла на работу часть водителей маршрутных автобусов и продавцы овощных ларьков. Также прессингу подверглись мигранты, приехавшие в Якутию легальным способом. По словам Айсена Николаева законопослушные предприниматели не будут ущемлены в правах, все мигранты соблюдающие законы РФ находятся под защитой точно так же как и граждане России.

- Параллельно с ужесточением миграционной политики в соответствии с Постановлением Правительства России от 20 марта 2019 года в области регулирования миграционных процессов, мы будем создавать условия для нормальных и здоровых отношений с теми, вместе с кем мы создаем устойчивое и благополучное будущее нашей великой родины – России, - подытожил Ил Дархан.

В данное время в Якутии проживают более 120 национальностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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