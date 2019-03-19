Министр по внешним связям Якутии встретился с делегацией Кыргызстана

Сегодня утром в Якутск прибыла делегация Кыргызстана во главе с заместителем председателя государственной службы миграции Саматом Токтоболотовым. Встречу с делегацией провел министр по внешним связям и делам народов Якутии Гаврил Кириллин.

Министр подробно рассказал о работе республиканских органов власти в области межнациональных отношений, а также мерах, принятых для разрешения сложившийся ситуации.

Самат Токтoболотов крайне негативно отозвался о поступке своего соотечественника и выразил свою признательность в решении данного вопроса в рамках правового поля.

В итоге, стороны договорились об обмене информацией по работе с мигрантами, сотрудничестве и проведении совместных мероприятий в Якутии и Киргизии.

Представители Кыргызстана планируют посетить встречи в правительстве Якутии, пообщаться с представителями правоохранительных органов и администрации города Якутска, а также с членами кыргызской диаспоры.

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