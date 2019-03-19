В Якутске обвиняемый в изнасиловании женщины взят под стражу, двое других задержаны

«Меня душили и били до полусмерти»: Петербургский миллиардер впервые после похищения в Абхазии рассказал о 100 днях плена

Бизнесмен, за которого требовали 200 миллионов рублей, заявил, что голливудские блокбастеры меркнут на фоне его жизни, и объяснил, почему он находится в розыске Интерпола за вооруженный захват 40 человек [видео]