2019-03-19T05:09:01+03:00
Происшествия

В Якутске обвиняемый в изнасиловании женщины взят под стражу, двое других задержаны

Троих мужчин ждет наказание
Ольга Донская
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До конца расследования обвиняемый в изнасилование проведет в изоляторе.До конца расследования обвиняемый в изнасилование проведет в изоляторе.
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В Якутске продолжается расследование уголовных дел по изнасилованию и похищению женщины.

18 марта 2019 года по ходатайству следователя в отношении обвиняемого в совершении изнасилования и похищении, Якутским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на весь период предварительного расследования.

Двое подозреваемых в незаконном лишении свободы задержаны.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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