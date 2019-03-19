В Якутске обвиняемый в изнасиловании женщины взят под стражу, двое других задержаны
Троих мужчин ждет наказание
До конца расследования обвиняемый в изнасилование проведет в изоляторе.
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В Якутске продолжается расследование уголовных дел по изнасилованию и похищению женщины.
18 марта 2019 года по ходатайству следователя в отношении обвиняемого в совершении изнасилования и похищении, Якутским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на весь период предварительного расследования.
Двое подозреваемых в незаконном лишении свободы задержаны.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU