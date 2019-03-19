«Гостям, попирающим законы и традиции хозяев, надо дать отпор»: итоги митинга в Якутске

Вечером 18 марта в Якутске прошла встреча представителей власти, правоохранительных органов и общественников с жителями республики. Об этом стороны договорились накануне, когда недовольные организовали в столице республики стихийный антимигрантский митинг.

Народный сход спровоцировало преступление против жительницы Якутска, совершенное выходцем из Средней Азии. Жительницу Якутска, одинокую мать, которая возвращалась домой после полуночи, похитили и изнасиловали. В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. Двое его знакомых стали фигурантами уголовного дела о незаконном лишении свободы.

Преступление произошло 17 марта около 00 часов 16 минут в районе домов №34/1-34/2 по улице Кузьмина. Сейчас следователи ищут людей, которые могли видеть момент похищения женщины.

В этом дворе ночью 17 марта произошло нападение на жительницу Якутска.

Вечером 18 марта в спорткомплексе «Триумф» яблоку негде было упасть. По некоторым данным, туда пришли около семи тысяч человек – больше, чем он может вместить. Чтобы попасть сюда, многие приехали за десятки километров из нескольких районов республики.

Перед собравшимися выступил глава республики Айсен Николаев, который потребовал разобраться с нелегальной миграцией.

- Да, Север всегда славился гостеприимством, но гость, попирающий законы и традиции хозяев – это не гость, а захватчик, которому надо дать отпор… Мы усилим меры по борьбе с незаконной миграцией и главным ее источником – незаконным предпринимательством. Будем выявлять незаконных мигрантов и депортировать их. Если необходимо, будем принимать новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов. Все преступления, совершаемые мигрантами, будут на особом контроле правоохранительных органов, - написал глава республики в своем Инстаграм.

Утром 18 марта мэр Якутска Сардана Авксентьева инициировала внеплановые проверки предприятий общепита, оптовой и розничной торговли, служб такси на предмет соблюдения ими налоговых, миграционных и санитарно-эпидемиологических требований.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева инициировала внеплановые проверки городских предприятий, привлекающих на работу мигрантов.Фото: Социальные сети

- Вчера вечером приняла участие в собрании жителей Якутска в спорткомплексе «Триумф»… Собравшиеся поддержали мое решение об инициировании внеплановых проверок предприятий общепита, оптовой и розничной торговли, служб такси на предмет соблюдения налогового, миграционного, санитарно-эпидемиологического и другого законодательства. Выбивая нелегальную экономическую почву из-под ног таких псевдо-предпринимателей и непрозрачного этнического бизнеса, мы сможем навести определенный порядок в данных вопросах. Настоящий хозяин в городе, республике, стране, именно так должен действовать – доступными правовыми и экономическими методами… Приезжающие к нам на работу граждане других стран должны следовать всем сложившимся нормам проживания в разных регионах нашей многонациональной России. Тем же, кто работает или ведет бизнес на законных основаниях, уважают культуру местного населения и не нарушают законы России – бояться нечего, - написала на своей странице в Инстаграм глава Якутска Сардана Авксентьева.

Выступления главы республики и мэра Якутска были встречены овациями. При этом стоит отметить, что участники митинга не стали слушать замруководителя республиканского следкома Николая Алексеева и освистали олимпийского чемпиона по вольной борьбе, директора спорткомплекса «Триумф» Павла Пинигина.

Сегодня в Якутск прибыла делегация Кыргызстана во главе с заместителем председателя государственной службы миграции Саматом Токтоболотовым. Он крайне негативно отозвался о поступке своего соотечественника и выразил руководству республики признательность за решение этого вопроса в рамках правового поля.

Кыргызская диаспора Якутска уже попросила у якутян прощения за случившееся.

- Мы приносим извинения, и очень сочувствуем пострадавшей. У нас у всех есть жены и дочери, они тоже могли быть на ее месте. Мы разделяем чувства якутян и заинтересованы, чтобы преступник был наказан, - отметил председатель диаспоры Данияр Байгутуев.

По официальной статистике, в Якутии проживают порядка 7000 мигрантов из Кыргызстана, но на деле их гораздо больше.

Несмотря на то, что массовых беспорядков в столице республики удалось избежать, резонансное преступление спровоцировало конфликты на национальной почве. В соцсетях распространяются видео, где местные жители угрожают приезжим, торгующим шаурмой и овощами. Почти все ларьки, палатки и магазинчики, которые «держали» выходцы из Средней Азии, закрыты.

Неизвестный угрожает торговцам в Якутске..Резонансное преступление, совершенное в столице республики, спровоцировало "разборки" на национальной почве.

Утром 18 марта в Якутске не вышли на улицы десятки автобусов. По данным руководителя компании «СоюзАвто» Андрея Косицкого, число водителей маршруток из стран ближнего зарубежья в столице республики составляет около 65%.

Прошедшая акция стала для Якутии рекордной – ни на одну, даже самую острую социальную проблему, жители республики так не реагировали. «КП в Якутии» следит за развитием событий.

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Вечером 17 марта в Якутске прошел несанкционированный антимигрантский митинг. На Комсомольской площади столицы республики собрались десятки горожан – по разным данным, от ста до двухсот человек. Призыв собраться и показать «сплоченность народа саха» распространялся целый день по социальным сетям и мессенджерам. Неизвестный автор разослал его после событий минувшей ночи, когда похитили и изнасиловали жительницу Якутска (подробности).

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